【逃犯條例】 謝偉銓：理解尊重休班警攜胡椒噴霧安排

反修例風波未有平息跡象，繼上月警方向休班警派發伸縮警棍後，有多間傳媒引述消息指，警方今日（15日）起，將容許接受過相關訓練的休班警員，攜帶胡椒噴劑。監警會副主席謝偉銓指，警方已就新安排知會監警會，他對此表示「理解同尊重」，休班警員使用胡椒噴劑指引應和執勤時一致。 監警會前委員鄭承隆則指，不理解為何休班警攜帶胡椒噴劑資料「屬相關行動部署」。他指，有關安排不涉及行動部署，警方應向市民解釋在何種情況下有權使用胡椒噴劑。

監警會副主席謝偉銓指，警方已知會監警會容許休班警員攜帶胡椒噴劑。（資料圖片）

監警會：知悉警方容許休班警員攜帶胡椒噴劑

監警會副主席謝偉銓今日（15日）在香港電台節目《千禧年代》中表示，警方有就容許休班警員攜帶胡椒噴劑一事「知會」 監警會，他對此表示「理解同尊重」。

謝偉銓又指，監警會關注有哪些休班警員可以攜帶胡椒噴劑，以及他們使用、保管胡椒噴劑的指引，是否與執勤時一致；使用後是否即時向上級匯報等。另外，謝認為休班警員「在可行的情況下」需出示委任證。

他又指，警方需要向市民解釋新安排，避免公眾產生不必要的誤會。對於警方指，裝備資料屬行動部署細節、擔心影響警方行動而不公開詳情，他表示「理解同尊重」，認為若有警方涉濫用胡椒噴劑情況，可向監警會作出投訴。

前監警會委員鄭承隆在同一節目指，不理解警方為何指有關資料「屬相關行動部署」。他指，胡椒噴劑供休班警員傍身不涉及行動部署，警方應向市民解釋在何種情況下有權使用胡椒噴劑。

鄭擔心，若休班時仍攜帶警棍和胡椒噴劑，「佢係咪放緊工」，擔心影響警員精神健康，令警員和其身邊的人都有壓力。他又指，休班警員使用胡椒噴劑的指引應和執勤時一致。

Now新聞台發表聲明譴責警方濫用武力。

Now新聞車長疑中布袋彈受傷 謝偉銓：希望車長作出投訴

另外，在10月14日凌晨，Now新聞台一名車長在旺角警署外，後腦疑中布袋彈受傷，該車長被多名防暴警察押入警署後約兩小時後始獲送院。Now新聞台引述車長表示，車長在警署內被暴力對待，包括被警棍打頭，身上至少有9處明顯傷痕。

謝偉銓指，現時他「掌握到嘅資料都係聽報道。」他希望警方能主動交代事件，而監警會亦會「問一問」警方情況；同時希望車長能作出投訴，令監警會能進一步跟進。鄭承隆則指，車長明顯正為傳媒機構工作，在場亦有多名記者證實，質疑警方「點解要一個鐘都處理不到」、是否有警員故意逃避，或不讓其他人聯絡到被捕人士，希望車長能作出刑事投訴。

監警會前委員鄭承隆指，警方應向市民解釋何種情況下，休班警員可使用胡椒噴劑。（資料圖片）

昨日（14日），律政司入稟高等法院申請禁制令，希望法庭下令，禁止市民妨礙或佔領各區警察宿舍及紀律部隊宿舍等附近道路。鄭承隆批評政府此舉是希望「和理非」不會上街或在警察宿舍附近聚集，是「政治操作」和「製造白色恐怖」，多於處理警民衝突的問題。