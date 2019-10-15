【逃犯條例】林鄭：有決心、盡最大努力入立會發表《施政報告》

立法會大會明日（16日）復會，特首林鄭月娥將會宣讀任內第三份《施政報告》，她今日（15日）出席行政會議前見記者，料談及《施政報告》內容和明日的安排。 《香港01》現場直播林鄭見記者的情況。

行政長官林鄭月娥將於周三（16日）發表《行政長官2019年施政報告》。（資羅君豪攝）

【10:23】《禁蒙面法》生效將近兩周，仍然有不少市民在街上戴口罩，林鄭指，當初介紹法例時不期望法例一生效，市民便會完全遵守，但仍見阻嚇作用，重申法例是特別針對未成年人士。

【10:14】 對於15歲學生陳彥霖被發現浮屍油塘海面引起公眾猜疑，被問及會否要求警方提供更多資料或重查案件，以增加公眾信任。林鄭回應指，這幾個月可見很多惡意攻擊警員的失實指控，「呢啲散播咗嘅謠言係社會焦慮、信心比較脆弱嘅時候係容易令到人相信」，所以「無論831太子站冇死到人，到今日都仍然有人係度到死咗人，到呢個15歲不幸嘅少女死亡嘅事件」，她認為雖然警方初步指死因沒可疑，但據她理解，警方就所有死於不自然的案件都要再交一個全面報告，然後交給死因庭，死因庭之後的行動則非由她決定。

【10:09】有報道指政府研究再次引用《緊急法》或《公安條例》第40條，讓特首可藉命令授權警務處處長委任願意擔任特務警察的人為「特務警察」，林鄭稱用《緊急法》訂立《禁蒙面法》已是非常困難決定，「再做一個非常困難嘅當然有非常強烈嘅理據先能夠做」，她指只「增加一啲人手」非強烈理據。

【10:05】《南華早報》引述歐盟內部文件指，林鄭曾與歐盟駐香港及澳門大使Carmen Cano會面約一小時，談及目前本港情況，稱希望選舉如期舉行。林鄭形容洩漏風氣嚴重，但確認上周見過Carman Cano，不過她沒有交代會面內容。

【10:02】不少建制派憂慮區議會選舉不公，被問及建制派有否給予壓力，林鄭形容建制派擔心不公平是理所當然，因為他們的街站受衝擊，人身安全受威脅，有些也說回不了家，她認為壓力非來自建制派，而是激進市民和極端暴力。

記者提問環節

【09:58】對於明天將發表新一份《施政報告》，林鄭表示，「我有決心、盡最大努力進入去，完成我任內第三份《施政報告》的」。她又指，這份是在非常困難的環境下編制，又仍然選用其喜愛的天藍色，希望香港能夠很快雨過天青，能夠重新出發。

另外，林鄭表示，今年的《施政報告》採取了一個新的做法，除了《施政報告》之外，亦有一個叫附篇的新文件，來回顧她自2017年上任後的工作進度，香港現時面對的挑戰，以及往後工作的新措施。至於《施政報告》將比較聚焦探討土地及房屋的問題。林鄭明天在宣讀新一份《施政報告》，將公布其土地房屋方面的看法以及其他新措施。

林鄭譴責示威者破壞議員辦事處，是有政治目的。(羅君豪攝)

【09:55】對於有人揣測甚至擔心11月24日的區議會選舉，是否能夠進行。林鄭重申，特區政府立場清晰，指四年一度的區議會選舉是香港重要政治體制發展的一環。選出的四百多名區議員，將服務全港九新界的士市民。特區政府將會盡最大努力，依法舉行一個公平、公開誠實的區議會選舉，而選管會也會作出相應的部署，如何確保這場選舉能夠順利進行。

林鄭又指，「暴徒」的目標亦包括中資銀行及機構，以及是曾經公開批評這些暴力行為的企業店舖及食肆等，即使有市民在裏面的酒樓，也被「暴徒」縱火及破壞，又亦留意到針對傳媒機構進行襲擊，對於記者的安全構成威脅，她直指「暴徒」的行為明顯示希望滅聲，不容持不同意見的人士發聲再加上網起底及欺凌，根本是漠視其他香港市民的言論自由、安全、權利。

所以我對某些外國政客，對我剛才形容香港動亂的情況，竟然仍然認為這場是爭取人權自由和平的示威，甚至說沒有見過一些暴力的行為，這是罔顧事實，亦令我感到極度遺憾。林鄭再次呼籲全港市民，必須要一同譴責暴徒的行為。林鄭表示完全尊重參與和平示威的市民，但請各位市民使用極端暴力的「暴徒」畫清界線，一同維護香港的法治，一同努力恢復秩序。

【09:50】特首林鄭月娥甫開口表至，過去週末，蒙面「暴徒」繼續破壞商店、縱火，以至襲擊市民，更在運作中的港鐵站內定擲汽油彈，行為是極之危險。目標針對警務人員的暴力程度亦有升級，導致超過十名警員受傷，「暴徒」以利器割傷警員的頸部，這名警員，幸好沒有受到生命危險，又再警車附近遙距引爆土製炸彈、圍毆警務人員及嘗試奪取警員的長槍；短時間內，在香港旺角警署投擲多枚汽油彈，上述這些都是足以致命的襲擊，警方會盡力全力去追究，務求將犯人繩之於法。

我在此強調，一個地方的治安是有賴人民去守法的，我們同時要對執法的機關予以支持，請大家支持警隊嚴正執法，否則將會令「暴徒」有持無恐、變本加厲。

另外我留意到除了針對警察之外，蒙面「暴徒」亦都到議員處事破壞，或商店內縱火，破壞程度令人慘不忍睹。他們明顯的目標包括屬於建制派的議員辦事處及服務點，據我所知，單單民建聯及工聯會這兩個政黨已有150個辦事處受到破壞，另外經民聯、新民黨，甚至鄉議局及個別建制派議員辦事處差不多亦無一倖免，這些破壞嚴重影響了議員的工作以及為地區居民的服務，亦為即將進行的區議會選舉蒙上陰影。

這些針對政治立場議員的襲擊，恐怕並不是隨機發洩或報復，因為選舉在即，相信可能是有政治目的。