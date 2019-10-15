超市近三成平口袋屬違法派發　綠領行動促政府加強執法

環保組織綠領行動調查顯示，超級市場統計平口袋派發的違法情況達27%，即顧客未付費便直接取離店舖，或用以盛載非豁免項目貨品。其中四分之一超市的平口袋違法派發數量佔整體超過三成。組織亦指出，顧客購買豁免貨品，如水果或凍肉時，可以不限量取用平口袋。綠領行動要求超市按膠袋徵費條例監管及守法，亦促請環保署檢控違法超市及收緊條例。

環保組織綠領行動調查顯示，超市統計平口袋派發的違法情況達27%，即顧客未付費便直接取離店舖，或用以盛載非豁免項目貨品。(李恩慈攝)

根據香港現行法例，可免費取得平口袋的貨品包括無包裝食品、非氣密包裝食品或冷凍食品，其餘每個平口袋額外收費5毫。綠領行動於今年7至9月到訪荃灣、元朗、大埔、灣仔、九龍塘及藍田，共20間大型連鎖超市進行平口袋派發調查，在超過80小時觀察和紀錄逾6,000個平口袋使用狀況。調查發現27.1%平口袋為未付費而被市民直接取離店舖，或盛載非豁免項目的貨品，例如乾貨或室溫飲品。

組織成員觀察發現，在20間超市中，有15間在蔬果部放置1至2卷平口袋，元朗一間惠康有多達6卷；在超市監察方面，有11間未有展示告示牌提醒顧客膠袋收費條例，而全部超市均沒有職員監察顧客取袋情況。另外，有19間超市的收銀員不管顧客是否需要，都會將未入袋的豁免貨品裝入平口袋。有店舖職員更隨身攜帶一疊平口袋，於自助收費處向任何有需要的顧客派發。

四分一超市違法派出率逾三成

統計結果顯示，荃灣綠楊新邨超市Taste的違法派出平口袋情況最為嚴重，違法派發數量高達接近四成；緊隨其後的超市是藍田匯景商場百佳，違法率達三成一。而大埔超級城Fusion、灣仔合和中心Taste及藍田啟田商場惠康的違法率也超過三成。

綠領行動促請政府展開公眾諮詢和修改條例過時部分；同時加強巡查店舖及執法，檢控違法超市。(李恩慈攝)

綠領行動歸納出5個原因致違法情況嚴重。首先，超市內普遍無職員監察顧客取袋，顧客能輕易「要幾多攞幾多」。第二，即使有職員在場，他們時常「隻眼開，隻眼閉」，不阻止違法使用情況。第三，有職員更在收費處附近隨身攜帶一疊平口袋，於自助收費處向任何有需要的顧客派發，屬胡亂派發情況。第四，不少顧客習慣未經思考「先取多個平口袋，再購物」，終將取多了的平口袋放進蔬果堆中，造成浪費。最後，顧客購買豁免項目並不限制所取的平口袋數量，容易導致「買一件濕貨，取多個袋」的情況。

綠領行動批評政府所訂立的膠袋徴費充滿漏洞，譬如豁免貨品過多，而顧客可不限量獲得平口袋。組織指出，政府去年巡查數字較2015年下降逾五成，因此促請政府展開公眾諮詢和修改條例過時部分；同時加強巡查店舖及執法，檢控違法超市。

綠領行動倡膠袋徵費增至每個$2

綠領行動高級公共事務主任王珮芝稱，未來會向各大超市反映是次調查的結果，促請超市管理層加強訓練員工監察顧客使用平口袋的情況，並訂立更嚴謹的規管制度。她亦表示，組織希望將膠袋徵費增至每個2元，以加強對公眾濫用膠袋的阻嚇作用。

而綠領行動總幹事何漢威則說，政府在推出膠袋徵費的首年有公開檢控數字，卻在近兩年變得怠惰。他期望政府可勤做「放蛇」工作，派出神秘顧客監察各大超市情況。他亦透織，組織計劃將每年調查，以監察超市濫派平口袋的情況是否有改善。