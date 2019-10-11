紙包飲品將能回收　環保署不如順水推舟？

紙包飲品雖然有「紙」，但其實不能掉進廢紙回收箱裏。因為一般紙包包裝內有膠及鋁，回收工序繁複，導致一直回收率低。隨回收技術進步，本港首間紙包飲品盒回收處理廠「喵坊」將於10月21日啟用，地球「病況」有望好轉。如何讓可回收的垃圾真正送往回收，重獲新生，當下就視乎政府是否配合行動。

維他奶表示，任何品牌的紙包飲品盒均會回收。（勞敏儀攝）

本港紙包飲品生產商維他奶國際集團有限公司周二（8日）宣布，將定期收集紙包飲品盒，預計首年可回收約100公噸。除了回收之外，計劃亦兼負教育工作，未來將會進入校園、社區，推廣回收資訊。而全港首部具回收紙包飲品盒功能的回收機，亦將於本周面世。

為回收提供誘因 環保署應「加入戰團」

回收有回贈，無疑是市民參與計劃的一大誘因。維他奶向參與市民派發飲品，凡市民帶同30個已清洗的紙包飲品盒到流動車回收，便可換領一包維他飲品。雖然禮物毫不貴重，但也是對市民環保意識的一份肯定。

政府固然無法仿效「派飲品」做法，但依然能夠以小額金錢鼓勵市民。早前屈臣氏在全港各地放置19部「智能膠樽回收機」，便可謂先例。市民每在回收機內投入膠樽，都可以得到$0.1至$0.2不等，回收膠樽又會製成不同環保產品，向社會可持續發展邁向重要一步。

環保署應借此機會發揮教育、推廣作用，甚或「加入戰團」，普及回收機。隨不同企業發起的回收計劃興起，全港首部能夠回收紙包飲品的回收機也將於香港城市大學投入服務，環保署應考慮仿效企業，在全港各處設立自助回收機，並參考各企業對參與市民給予回贈，將回收習慣推而廣之。

維他奶派出流動教育車遊走全港多區，向學生及市民推廣乾淨回收紙包飲品盒資訊。（勞敏儀攝）

市民積極參與 企業肩負責任

回收機只是硬件，保護環境尚有賴一眾市民參與。維他奶舉辦的「乾淨紙包回收計劃」與本港逾75間參與計劃的本地及國際中小學合作，合作推出環保講座、參觀回收廠、舉辦環保工作坊等活動，從教育入手教導港人不同回收知識。回收技術進步固然市民樂見，但最理想始終是源頭減廢，減少對即用即棄產品的依賴，也減少回收系統負擔，秉持「應用則用、可免則免」原則。

除了推廣、教育，保護環境的成本也應由商界共同承擔。生產商既然透過不同即棄包裝盈利，亦應為其對環境做成的損害負上責任。環保署未來應該將生產者責任制推展至不同「飲品容器」，如膠樽、紙包飲品等。鼓勵業界主動回收相關容器，甚或改用可循環再造器皿，為地球未來負上責任。