【施政報告2019】20億元資助業主裝電動車充電設施　涉6萬車位

政府近年推出電動車「一換一」計劃，但充電位不足向來遭人詬病。環境局局長黃錦星今日（15日）宣布，政府推出新先導資助計劃，協助私人現有住宅樓宇停車場加裝電動車充電基礎設施，金額為20億港元，先導資助計劃為期3年，預計受惠車位有6萬個。

馮浩然指，估計現時屋苑停車場約有4000個。（黃金棋攝）

黃表示，早前新建樓宇若興建電動車充電基礎設施，可有樓面面積寬免，而今次新資助計劃主要是應對早前落成住宅樓宇，令樓宇貼近新落成樓宇電動車充電基礎設施效果。他又預計，新舊樓宇設施「雙劍合璧」下，合共可在未來3年間，令全港相關車位大約四分一有電動車充電基礎設施。

環境保護署副署長馮浩然就指，現時大大小小的屋苑停車場約有4000個，車位由數個至數千個不等，而計劃是由管理公司或業主立案法團提出申請，非單一個車主申請。

黃錦星預計，未來3年間全港相關車位大約四分一有電動車充電基礎設施。（黃金棋攝）

黃錦星又指，停車場進行加裝後希望設施如電線等可覆蓋車位，車主購買電動車後，可自行選購充電器。黃又稱，會盡快與相關持份者溝通，盡早落實計劃。計劃細節方面，由大業主全資擁有的停車場因改裝基礎設施無太大困難，故並非計劃優先考慮對象，而樓宇是有業主立案法團，須眾多業主達成共識，在供電設施上需支援，故是優先協助對象。

黃又認為，若車主可於各自住地方充電最方便，亦可善用晚間非繁忙時間用電。