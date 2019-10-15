【施政報告2019】民調：近半市民盼優先修補撕裂　惟對報告期望低

行政長官林鄭月娥將於明日（16日）發表任內第三份《施政報告》，香港研究協會一項調查顯示，有47%受訪者認為「社會撕裂」是今年《施政報告》應優先處理的議題，其次是「土地房屋」問題，佔比為19%；同時，有46%受訪者對《施政報告》的期望「非常低」或「低」。

香港研究協會調查顯示，有67%受訪者認為「大範圍重建舊公共屋邨」能夠紓緩房屋問題。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥將於明日（15日）發表任內第三份《施政報告》，香港研究協會於上月3日至12日，以電話訪問1,075名18歲或以上的市民，了解市民對《施政報告》的期望。結果顯示，有47%受訪者認為「社會撕裂」是今年《施政報告》應優先處理的議題，其次，認為應優先處理「土地房屋」的佔19%，「政府管治」佔16%，而社會福利議題，包括「扶貧安老助弱」、「教育」、「醫療」及「勞工與就業」則合共佔一成。

土地問題一直是市民關注焦點。調查亦顯示，有67%受訪者認為「大範圍重建舊公共屋邨」能夠紓緩房屋問題；支持「公屋輪候租金津貼」的佔55%；而支持「重新推行租置計劃」的佔45%。

調查亦顯示，有46%受訪者對《施政報告》的期望「非常低」或「低」；表示「非常高」或「高」的佔18%。

香港研究協會促請行政長官林鄭月娥，在《施政報告》中提出有效可行的施政方針，盡快恢復社會秩序，緩解緊張的社會氣氛；同時，聚焦多年積存在土地房屋、扶貧安老助弱、教育、醫療等民生範疇的深層次結構矛盾，提出具體政策行動，積極回應市民訴求。

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