【施政報告2019】聚焦土地房屋　新增「附編」回顧上任3年來工作

特首林鄭月娥將於明天(16日)宣讀任內第三份《施政報告》，她今早(15日)於行會前見記者時預告，新一份《施政報告》會較聚焦談及土地及房屋政策。她更率先展示報告刊物，指今年會採取新做法，另加一份「附編」，交代2017年上任後的工作進度及往後的新措施。

新一份《施政報告》封面繼續選用天藍色，林鄭冀香港能好快雨過天青，重新出發。(羅君豪攝)

林鄭帶同新一份《施政報告》見記者，稱是在非常困難的環境下編制而成，又指今年的封面繼續選用其最喜愛的天藍色，希望香港能好快雨過天青，重新出發。

今年的《施政報告》採取了一個新的做法，除了《施政報告》文件內容之外，還新增一份「附篇」的文件，回顧她自2017年上任後的工作進度，香港現時面對的挑戰，以及往後工作的新措施。林鄭強調，於很早之前已決定以「附篇」形式來回顧她三年來的工作。

至於明天公布的《施政報告》，則會較聚焦談及土地及房屋政策。

林鄭又稱，「有決心、盡最大努力明日進入立法會，宣讀《施政報告》」。(羅君豪攝)

鑑於近期局勢動盪，外界質疑，林鄭明天能否順利進入立法會宣讀施政報告，早前也曾傳出林鄭將以「後備方案」宣讀新一份《施政報告》，包括改在政府總部或禮賓府宣讀，並在立法會直播，讓議員聽取。

林鄭今日表明，「有決心、盡最大努力明日進入立法會，宣讀《施政報告》」。