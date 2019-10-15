蕭源夫婦等涉取DSE試題案　申請永久終止聆訊被拒　案件12月開審

補習天王蕭源夫婦與兩友人涉嫌取得文憑試資料案，原被控不誠實取用電腦等罪，惟案件押後期間，終審法院就協和小學洩題案下終極判辭，裁定不能以該些罪名控告以自己手機作出的相關行為。蕭等人不滿控方改控公職人員行為失當等罪名，認為控方濫用司法程序，申請永久終止聆訊。裁判官今（15日）拒絕蕭等人的申請，指控方有權因應案情而選取合適的罪名提告。4人續獲准保釋，案件於12月18日開審，料需時10天。

四名被告（由左至右）：蕭源、張國權、吳宏樑及蔡盈盈。（資料圖片）

4名被告依次為蕭源（原名蕭志勇，43歲）、張國權（44歲）、吳宏樑（44歲）及蔡盈盈（原名蔡怡，34歲）。首3名被告原被控一至兩項串謀有不誠實意圖而取用電腦罪，現被改控串謀公職人員行為失當罪；蔡原被控一項有不誠實意圖而取用電腦罪，現被改控公職人員行為失當罪。

官指控方有權選取合適罪名

辯方認為控方應以《香港考試及評核局條例》第261章第15條提控，但因該保密條例的6個月檢控時限已過，控方才改為現在的控罪。裁判官指控方有權因應案情而選取合適的罪名檢控，不同意改控是為了繞過檢控時限，或者剝奪法律對被告的保障。他不認為此舉濫用司法程序，並拒絕4名被告的申請。

被告張國權及吳宏樑同是2017年中文口試主考員，為蕭的樹仁學院（現樹仁大學）同窗，分別涉嫌於16年3月及17年3月向蕭披露17年口試的試題及評分準則。蕭的妻子蔡盈盈是2017年中學文憑試中文寫作卷的監考員，涉於17年4月5日向丈夫披露該年的寫作卷試題。

案件編號：WKCC2550/2018