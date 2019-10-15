【施政報告】土地監察倡拓閒置軍事地　檢討石崗機場航道高度限制

新一份施政報告發表在即，房屋土地政策料將成為重點。「土地監察」今日（15日）就土地發展提出六大項建議，當中提議檢討石崗機場的航道，放寬周圍土地的建築高度限制；發展市區閒置軍事用地、善用「鄉村式發展地帶」發展住宅用途等。

「土地監察」今日（15日）就土地發展提出六大項建議。（張嘉敏攝）

「土地監察」建議檢討石崗機場的航道，認為現有5個主要進出口航道有優化空間，如只使用某些進出口，可提高附近的土地的高度限制。他們指出，現時該區只有69至130米的發展高限，大概只能興建17至30層的住宅，涉及約2600公頃土地；而貼近機場的1.5公里半徑內、約1300公頃土地，相關的高度限制為低於17層高。

他們又建議，將市區閒置軍事用地交回政府發展，包括尖沙咀柯士甸道槍會山軍營及九龍塘奧士本軍營，分別涉及11公頃及10公頃的土地。至於部分適合建住宅的市區軍事用地，如赤柱軍營等，則可透過換地重置的方法換取發展。

路上能夠遠眺石崗機場。

此外他們提出重劃約10%的鄉村式發展地帶，即約100公頃的土地改劃為住宅用途，以四倍地積比率發展公營房屋。他們估計若興建公屋用途，可供30萬人居住；而興建居屋則可供20萬人居住。他們又提出收回餘下的粉嶺高球場作公屋發展，及加強「收回土地條例」徵收發展商土地。

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