【逃犯條例】林志偉：警被誣衊十惡不赦　民權觀察：警仇恨示威者

反修例風波持續至今超過四個月，多區屢次爆發激烈警民衝突。香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨（14日）向會員發信，提到數月來沒任何強而有力的措施、支援配合警員工作，又指警方遵循公義行事，但只得到極少公開聲援的聲音，更反被「十惡不赦的人」誣衊為社會公敵。 民權觀察成員王浩賢則認為，警方在法律上已有很大權力，又有大量裝備，質問「想警察武力膨脹到咩地步？」他又指，警察仇恨示威者的心態，容易釀成侵犯人權、暴力事件。

林志偉香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨（14日）向會員發信，提到警方被「十惡不赦的人」誣衊為社會公敵。（資料圖片）

林志偉：警隊付出百二分努力止暴制亂

林志偉在信中表示，香港經歷四個多月的「動亂日子」，「 暴徒藉口追求自由民主，極盡違法暴力破壞之能事，將香港破壞得體無完膚 」，無人知道事情會如何收科。他稱唯一肯定的是 ，「警隊在這四個多月已克盡己任，付出百二分的努力去止暴制亂。」

他指每次風雨過後，市民仍能如常生活，背後是三萬警務人員不辭勞苦，「奮力與暴徒周旋而換來的結果」，前線警員即使面對抹黑、無理謾罵、暴力威脅仍無畏無懼、堅守崗位。他表示，警員站在政府最前線與「暴徒」周旋，偏沒有任何強而有力的措施、支援配合他們的工作；雖遵循「公義」行事，惟社會上極少公開聲援警察的聲音。他指警方被塑造成埋沒良知的政治工具，被加上虛構捏造的罪名，「明明我們是警察，偏偏反被十惡不赦的人誣衊為社會的公敵。」



林希望決策者早日面對現實，痛定思痛，認清當前突破當前局勢的各種所需，以強而有力的措施和行動配合止暴制亂工作，盡快恢復社會秩序。「我們想大聲吶喊，對我們遭遇的不公不義作控訴，但為顧全大局，我們又只好啞忍下來，我們只有選擇無聲吶喊。」

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨（14日）向會員發出名為「主席隨筆—無聲吶喊」的信件。

民權觀察：警權已無限大

民權觀察成員王浩賢則認為，警方已有很大權力，如能截停搜查、需要時可使用武力、法例設有襲警罪、阻差辦公罪等，近月來警隊又放大量資源，購買防護裝備、武器予前線警員使用，對林志偉稱「沒強而有力措施、支援配合工作」的說法絕不同意，質問「想警察武力膨脹到咩地步？」他又指，警察濫權、使用過度武力的情況愈來愈嚴重，卻未見政府、監警會正視問題，「警權無限大」。

他又指出，有很多警員執行職務時「自以為執行公義」，但其實已違反法治，「對已制服嘅人拳打腳踼，對無辜嘅人使用武力」，惟前線警員未必留意到自己或同儕的做法。他表示，甚至有警員以去人性化字眼「曱甴」形容示威者，鼓吹仇恨，以上的心態容易釀成侵犯人權、暴力事件。