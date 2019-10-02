【10.1衝突】警員佐級協會：執勤受即時威脅應果斷使用合理武力

反修例風波愈演愈烈，昨日（1日）全港多區發生衝突，一名示威者被警方以實彈擊中，事後證實是一名中五學生。警察隊員佐級協會主席林志偉今日（2日）發聲明，認為現時沒有比「暴動」更適合形容香港情況的詞語，更指修例風波衍生至衝突爆發至今，警隊一直孤身作戰，政府未有提出或公佈確實的針對措施，「如果沒有由上而下的適當有力措施加以配合輔助，我們只有孤掌難鳴」。 他同時提醒警員， 執勤時如遇上突發事件且自身或其他人的生命安全受到即時威脅，應果斷使用合理、適當的武力或武器，並警告所有暴徒切勿以身試法，立即停止所有針對警務人員的攻擊行為。

聲明以「止暴制亂，刻不容緩」為題，指出昨日全港多區非法集結，製造事端，更早有預謀以高姿態及各種危險武器攻擊各區止暴的警察，更有大量人員受傷，要開槍示警及自衛才能脫身，市區的商場店舖，港鐵、政府合署、銀行等民生設施亦遭到破壞，「請問，此時此刻，有甚麼詞語比『暴動』更適合形容香港的情況？」

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林志偉在聲明更表示，情況至此，政府仍未有提出或公布確實的針對措施，並舉例根據《公安條例》，行政長官可以頒布宵禁令或宣布任何地方為禁區等。聲明認為修例風波至今，警隊一直孤身奮戰，更遭到別有用心人士惡意抹黑、挑撥、欺凌、威脅和攻擊，但「我們終究是一支按法例賦予的有限權利執法的隊伍」，認為如果沒有由上而下適當有力的措施配合，警隊「孤掌難鳴」，因而呼籲有關人士立即就香港現行狀況及其他可行措施作全面檢討，採取最有效措施止暴制亂。

在聲明最後，林志偉表示從影片中看到有人員在暴動現場鳴槍示警及自衛，認為行動符合警隊武力使用指引；他並提醒警員在執勤時若遇到突發事件且自身或其他人的生命安全受到即時威脅，應果斷採取合理、適當武力或武器保護自己及他人安全。