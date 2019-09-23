【逃犯條例】警員佐級協會︰有人圖謀搶槍　將做出唯一且必須決定

反修例風波逾三個月，警民衝突持續。香港警察隊員佐級協會主席林志偉今日（23日）向會員發信，該篇「主席隨筆」指出，周末有人有人圖謀搶警槍、有人糾黨四處圍毆虐打異己市民，他覺得「自己彷彿身處在一個無法治可言的第三世界地方」，又形容「暴徒獸行不斷」，但只有寥寥數人敢公開譴責暴徒的惡行。 他指「警槍是執勤的第二生命」，搶槍即威脅警察生命，「只要你踏出這一步，我們將在別無選擇下做出唯一且必須的決定。」他又指，隨筆重點是想是那些自詡有良心的公眾人士打破沈默，指警隊堅守崗位但會感到無力、被孤立，「讓我們知道正義的人不是孤單的」。

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奪槍即威脅警察生命

林志偉在隨筆中指，他早已聽聞有人企圖搶警槍以傷害甚至殺死警務人員，形容付諸實行的是「亡命之徒」。他指，警槍是執勤警員的「第二生命」，如被搶走意味生命不保，故警察從入職之初便知道必需盡一切方法保護自己的警槍，「如果有人要將警槍搶走，亦即要奪去自己的生命。」他指，如走上威脅警察或其他人生命的一步，「無論你是否有這個心理準備，只要你踏出這一步，我們將在別無選擇下做出唯一且必須的決定。請三思。」

形容「私了」手法如「謀殺」

林志偉又評論「私了」事件，指「聯群結隊的暴徒刻意挑釁其他市民，乘機將不分男女老幼的異己者包圍毆至重傷方休」，形容襲擊手法「與謀殺無異，其兇殘程度與野獸無異」。

有感被孤立 促各界人士發聲支持

他最後提到，至今只有政府最高層、警隊及少數議員「對暴徒作出義正辭嚴的譴責」，但其他議員、社會人士、傳媒機構，政府各部門之中，未有更多人站出來。他指，「正義感驅使我與其他同袍堅守崗位，站出來守護香港，但我們都是人，會疲倦、會感到無力、會有被孤立的感覺。」他指，懇請「理性」、「自詡有良心」的公眾打破沈默。

林志偉隨筆全文︰