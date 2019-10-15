【10.13衝突】13歲男童涉禁錮及傷害警員　仍留院暫交警方看管

上周日（13日）十八區商場「罷鷲」行動後，多區爆發衝突，其中將軍澳一名便衣警員被示威者襲擊，其伸縮警棍亦被搶走。一名13歲男童被控參與非法集結、非法禁錮、有意圖而傷人及身處非法集結時使用蒙面用品4罪。案件原於今（14日）在東區裁判法院少年法庭提堂，惟男童仍然留醫。辯方申請保釋，裁判官認為待男童出院後上庭處理較恰當，案件押至本周五（18日）再訊，現交由警方看管。

示威者在將軍澳築路障堵路，之後快步離去。（歐嘉樂攝）

13歲男童被控與非法集結、非法禁錮、有意圖而傷人及身處非法集結時使用蒙面用品4罪。

涉惡意傷害警員X

控罪指，被告於今年10月13日，在將軍澳唐俊街及唐德街一帶，與不知名人士非法集結、在非法集結期間使用蒙面用品，即一個耳掛式口罩。他又被控與不知名人士非法禁錮及使警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員X。

官拒男童缺席下處理保釋申請

男童仍然留院，辯方要求申請保釋，惟裁判官認為辯方援引的《少年犯條例》第4條及第8條不適合此案，被告應親自出席法庭處理。被告現交由警方看管，如出院應即帶上法庭，案件押至10月18日再訊。

案件編號：ESCC7004/2019