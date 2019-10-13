【10.13示威】警全港多區設路障　搜查貨van、七人車

反對修訂《逃犯條例》引發連場示威風波，全港多區持續多月爆發激烈衝突，未有平息的跡象。有網民今日（13日）發起「18區開花」行動，於全港商場「罷買」，下午演變為多區衝突。 同一時間，全港各區警力明顯加強，其中旺角、大埔等地均有大批防暴警員持槍怖防，警方亦於多處設置路障，有警員集中截查小型貨車、七人車，並要求司機打開車尾箱檢查。

下午約2時20分，在旺角朗豪坊，約百名市民在商場地下高叫「我有權，戴口罩」等口號，大部分示威者穿黑衣及戴口罩。（盧翊銘攝）

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有網民今日發起十八區商場「罷鷲」行動，包括繼續罷買美心旗下食肆及其他商戶等，原訂下午1時開始行動，其後演變成多區衝突。警方今日在各區的警力怖防明顯加強，其中於大埔，約20名防暴警員一度持槍在大埔超級城外巡邏，更敲打盾牌，追逐商場出來的示威者，警方其後舉起藍旗，衝入商場內制服一男子。

另外，警方亦在全港多處設置路障，其中荃灣路往屯門方向，近晉昇工廠大廈，警方設置路障，查看前往青衣及機場方向的車輛，有警員截查小型貨車和七人車，期間警員要求司機打開其車尾箱作檢查，現場交通極為擠塞。而城門隧道收費廣場往荃灣方向亦設有路障，青山公路荃灣段往城門隧道方向，亦設有路障截查車輛。