【施政報告2019】林鄭擬收三寮屋區建公屋　牛池灣村居民有喜有憂

特首林鄭月娥今日（16日）發表新一份施政報告，大篇幅着墨於房屋土地政策，當中提出動用稱為「尚方寶劍」的《土地收回條例》，收回市區三大寮屋區－－茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地，發展以公營房屋為主的新社區。 有牛池灣村居民對政府安排有喜有憂，視為改善居住環境安排，但亦擔心日後遷出後，住屋開支會上升。商戶最擔心，恐會失去營商環境。

牛池灣村是政府計劃動用《收回土地條例》收回的三個寮屋區之一。（梁煥敏攝）

《香港01》記者`今日到鄰近港鐵彩虹站的牛池灣村視察，有超過100間居民住所，絕大部份為鐵皮屋，間隔簡陋；但也有數幢兩層高的石屎屋。

居民對於政府首次表示有意收回有關地段，「驚訝」大於一切。有人表明絕不輕易搬走，「我都會擔心佢唔能夠原區安置。」另外亦有私人地段的居民笑言，「終於第一次聽到施政報告關我事，收得到（土地）我實支持！」不過指現時政府做事經常「拖字訣」，所謂的利民措施只為現時的局勢「挽回民心」，市民不會容易相信有實質行動。

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竹園聯合村寮屋區是政府另一擬收回建屋目標。（鄺曉斌攝）

▼2019施政報告懶人包▼

林鄭月娥今日宣讀施政報告，提出動用《收回土地條例》和其他適用條例，收回三類私人土地作百分百公營房屋（包括公屋、綠置居、居屋）及「首置」和相關設施發展。第一類是可能具發展潛力，但未納入新發展區或其他發展項目，大部分屬私人擁有的新界棕地，估計約450公頃；第二類是收回位於各區法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展，但因為各種原因仍未有發展計劃；第三類是收回位於市區並適合作高密度房屋發展的茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地，消息人士指後兩者有望可於10年內完成規劃研究及收地發展，料可發展近3,000伙公營房屋單位。