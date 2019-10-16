【施政報告2019】房委會6幢工廈或變公屋　遍及屯門、火炭、葵涌

今次的施政報告，建議房委會研究重建旗下的工廠大廈為公營房屋。現時房委會轄下有6幢工廈，分別在屯門、火炭、九龍灣、長沙灣、葵涌及葵興。 據悉，政府未研究重建後的潛力，所以暫未知能提供多少單位。

▼房委會6處工廈▼

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現出租率達9成

現時房委會轄下6幢的工業大廈，包括屯門開泰工廈、火炭穗輝工廈、葵涌晉昇工廈、九龍灣業安工廈、長沙灣宏昌大廈、葵興葵安工廈。據了解，現時6幢大廈的出租率達9成，當局正考慮不同因素重建大廈，包括提供津貼予租戶離開，或將仍有意租用的租戶搬至其中一幢，其餘則作重建。

據了解，當《防火條例》實施後，部份工廈將要「升級」，料工程龐大，故政府須按各幢大廈的情況，檢討是否須重建或改建，但因應成本效益等原因，政府傾向重建。

政府過往亦有將工廈發展成公營房屋的例子。現時的長沙灣元州邨第5期，所屬地段前身是房委會的長沙灣工廠大廈；現時的柴灣華廈邨，是柴灣工廠邨大廈改建而來，不過單位不多，僅187個。

華廈邨是柴灣工廠邨大廈改建而來。（資料圖片）

收九龍城公務員合作社房屋建公屋

消息人士透露，現時已於九龍城覓得2組適合重建發展的公務員合作社，涉及600個單位，希望調整地積比後，可發展3,000個單位，料10年內完成。項目會由市建局負責收回單位，分割地皮後會將部份單位撥予房協或房委會興建公營房屋。

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