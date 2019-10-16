【施政報告2019】擬收回九龍東三寮屋區建樓　百年古村恐被滅　

特首林鄭月娥宣讀任內第三份施政報告，重點增加土地供應，其中計劃運用《收回土地條例》收回三類私人土地，包括收回位於市區並適合作高密度房屋發展的茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地。有地區人士對政府的做法深感驚訝，認為不但拆人家園，更將該三條九龍東碩果僅存的百年古村「毀於一旦」，恐重蹈衙前圍村的覆徹，「只見土地，沒有公義，也沒有香港的歷史」。

特首林鄭月娥今日透過視像宣讀任內第三份施政報告，當中指出，「收回位於市區並適合作高密度房屋發展的茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地，以加快發展這些合共七公頃的市區用地，重建為以公營房屋為主的新社區，並透過按政策的補償安置，改善寮屋居民的居住環境」。

特首林鄭月娥今日透過視像宣讀任內第三份施政報告。（影片截圖）

記者翻查資料，早於今年三月，發展局局長黃偉綸於立法會回答有關九龍東有三個寮屋區（即竹園聯合村、牛池灣村及茶果嶺村）發展時稱，現時竹園聯合村、牛池灣村及茶果嶺村內的已登記寮屋數目分別約為49、266及475。而牛池灣村內預留作社區會堂發展的用地在牛池灣分區計劃大綱圖編號S／K12／16上劃為「政府、機構或社區」地帶，政府未有計劃改變該預留用途。

黃偉綸又稱，政府同意重新發展市區內的寮屋區可以釋出珍貴市區地段以回應發展用地短缺的問題，計劃在今年年中先就茶果嶺村的長遠發展用途及發展規模展開研究，及後再陸續適時為竹園聯合村和牛池灣村的長遠發展進行研究。

林鄭指，會加快發展茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地。（資料圖片）

茶果嶺天后廟為當區著名景點之一。（觀塘區議會「吃喝玩樂在觀塘」網頁相片）

「活在觀塘」創辦人袁智仁向《香港01》稱，對特首收回該三條村深感驚訝，「只見土地，沒有公義，也沒有香港的歷史」。他表示，涉及三條村落均逾百年歷史，亦有數百戶人居住，並非政府眼中「閒置私人土地」，而是具價值的「文化資產」。他舉例，建於清初的茶果嶺村擁有超過四百年歷史，為客家人聚居地，擁有天后廟等歷史建築，記錄開埠前打石的生活，至今仍保留每年舉辦魯班誕、天后誕等的傳統節慶。另牛池灣村和竹園則有約百多年歷史，客家人同樣為主要居民之一。二戰後，港英政府開發九龍東，而各村組成四山十二鄉的同盟，對抗政府無理拆遷，村民使用武力頑力反抗，才令古村得以保留。

袁智仁再三要求政府有必要擱置有關計劃，「我們已經失去了極具歷史價值的衙前圍村，政府勿重蹈霞徹，令這些香港文化特色逐漸流逝」。他建議，該三條村可參考早年薄扶林村的活化做法，透過「多元共存」，承傳風俗文化。