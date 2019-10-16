【逃犯條例】何君堯「洋腸」論涉性騷擾　平機會收30查詢惟難跟進

反修例風波持續逾4個月，多次有示威者表示，被捕期間被警方性騷擾，早前更有中大女學生公開控訴遭警方性暴力。平機會主席朱敏健今早（16日）於電台節目表示，示威浪潮以來，至今收到逾300宗有關歧視和騷擾的查詢，當中大部分涉及警方執法時的過程。 不過朱敏健指，性騷擾的關乎受害人的感受，例如是否感到冒犯，如當事人沒有親自講述事件，其實都只是隔靴搔癢，由第三者向平機會提出的只會列為查詢，而非投訴。 另外，昨日（15日）立法會內務委員會期間，立法會議員何君堯以「食慣洋腸」形容毛孟靜。朱敏健表示，其字眼與性騷擾相關，平機會已收到約30宗查詢，並就事件發聲明，但坦言該會無權力跟進立法會內的言論。

朱敏健指，修例風波至今收到逾300宗與性騷擾有關的查詢。（資料圖片）

朱敏健今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，自從之前有女示威者被警方拖行，內褲亦被拉脫後，平機會陸續收到與性騷擾相關的查詢，至今逾300宗，當中主要關於警方執法時，如何對待被捕人士，包括搜身過程；另外，亦有部分是關於示威者對女性執法人員的言論。

朱敏健指，至今的查詢都由第三者提出，未有當事人親身接觸平機會。他續指，性騷擾關乎受害人對事件的觀感，指明要對方的言行，令當事人感到被冒犯，因此如無受害人的親身論述，都只是隔靴搔癢。他呼籲，受害人應親身接觸平機會。

何君堯辯稱「食慣洋腸」的言論與「食開意大利粉、臘腸」沒有分別。（羅君豪攝）

對於昨日何君堯的言論，朱敏健表示平機會已收到約30宗查詢，但坦言《性別歧視條例》並未能處理立法會內的言行，故技術層面上，平機會未有權力處理事件。他又稱，昨日已與數名成員開會審視，認為雖然事件並非平機會的跟進範圍，但當中字眼與性騷擾相關，該會應就此發聲，發表聲明。他引述聲明指，何的言論並不恰當，議員發表言論時，應避免使用涉及性騷擾，甚至冒犯的言詞。

朱敏健亦曾為監警會秘書長，他表示監警會可每月公布調查過程，例如成員去了何處出勤，令程序更加透明，讓公眾更了解工作。不過他強調，由於未完成調查，案件結果未成熟，發布會內容不應牽涉結果。

朱敏健又認為，由監警會處理有關警員的投訴較好，因為效率較高，警員面對較高職級的警員時，保持緘默的機會較低。