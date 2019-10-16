【逃犯條例】警察員佐級協會以起底為由　求禁公開選民登記冊資料

區議會選舉將至，政府於上月25日已正式選民登記冊供公眾查閱。警察員佐級協會稱自反修訂《逃犯條例》示威開始以來，不少警員及其家人被「起底」及恐嚇，為保障警員及其家人的私隱，昨（15日）向高等法院提出司法覆核，禁選管會發布或讓公眾及候選人查閱同時載有選民姓名及地址的選舉登記冊，又指選管會可只向候選人提供地址，而不用提供相關地址的住客姓名。

申請人為警察員佐級協會，答辯人為選舉管理委員會、總選舉事務主任及選舉事務處。

公眾現可查閱登記冊

入稟狀指，選舉事務處每年均會發布載有選民姓名及其住址的選民登記冊，公眾可以在相關的政府辦事處查閱登記冊，以及向候選人提供其選區的選民登記冊，而公眾可以透過有關途徑查閱到警員的全名及地址。

指有警員收死亡恐嚇

入稟狀續指，自本年6月的反送中示威開始，有大批警員被「起底」，警員及其家人的個人資料在網上被公開及流傳，尤其在社交媒體Telegram的「老豆搵仔」群組中，有大量警員及其家人的資料被公開。有警員被「起底」後收到死亡恐嚇，警員與子女的合照亦被公開，該圖片更有註釋提到「準備接放學」，有警員另收到恐嚇信、滋擾電話，警員的個人資料更被擅取用來申請貸款。

認為選管會做法侵犯選民私隱

入稟狀又提到，選管會的做法侵犯選民的私隱，選管會事實上無毋須

公開選民的姓名及地址，選管會可只容許公眾查閱選民姓名及選區，若擔心同一地址被重複登記的問題，也可公開一個只有選民地址的列表，而選管會向候選人提供選民地址，已足夠令他們可以郵寄選舉物品。

案件編號：HCAL3042/2019