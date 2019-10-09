【禁蒙面法】警蒙面惹爭議　黎棟國指起底嚴重　可讓警安心執法

政府上周五（4日）宣布引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》，不過在法例實施後，警員蒙面情況愈來愈多，惹起一定爭議。保安局前局長黎棟國今天表示，警員執行職員時需保護自己，指飛虎隊執勤時也是蒙面，同時近期香港起底情況非常嚴重，大量警員的太太、子女被起底，認為警方為警員提供「保護性裝備」，令警員執行職務時安心一點，是應該的。

警員蒙面情況惹起一定爭議，保安局前局長黎棟國表示，警員執行職員時需保護自己，指飛虎隊執勤時也是蒙面。（歐嘉樂攝）

黎棟國曾於前年以書面回應立法會關於《禁蒙面法》的質詢，當時他引述正反意見，當中提到反對意見認為禁止示威者蒙面「只會令他們更仇視執法者，使社會分化，對遏止暴力行為於事無補」。

被問到上述情況是否已經應驗，黎棟國表示，今天社會暴力情況已比當年兩碼子的事，示威者蒙面後行為更激進，破壞亦更激烈，地鐵站、目標商店受到嚴重破壞，每一個參與者都是蒙面，認為蒙面令參與者本身可以壯膽。

記者被扯開面罩 「警員理解法例或有偏差」

至於記者在採訪被警員強行扯開防毒面罩，黎棟國指出，新法律推行的時間很短，警員在理解法例實際要求上或出現偏差，需多一點時間就法例作整合，他認為警方應予前線警員更清晰、明確指引，令相關事件不會再發生。