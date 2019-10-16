【施政報告2019】天水圍臨時街市造價3千萬　永久街市落成仍無期

食物及衞生局上周公布將於天水圍天秀路公園旁的空地建臨時街市，料一年內完工。 政府消息人士今日(（16日）透露，新街市會一改以往的投標招租、攤檔價高者得的方式，希望令「市民買餸多一個選擇，又照顧到社會功能，唔止商業運作」。 據了解，臨時街市的建築費需3,000萬元，政府或不會在永久街市建好時就拆卸臨時街市，而天水圍的永久街市預料建築期需要3年，現正進行前期可行性研究，惟落成之日仍遙遙無期。

行政長官去年宣布在西鐵線天水圍站對出的天福路路段興建全新的公眾街市，惟至今仍在早期研究當中，天水圍居民繼續飽受跨區買菜之苦，食衞局上周宣布將建臨時街市紓困，預計最快在明年年底前完工啟用。

消息人士透露，天水圍臨時街市的建築費需3000萬元，政府或不會在永久街市建好時就拆卸臨時街市，而永久街市現正進行前期可行性研究，未知何時正式落成，但單是建築期已需要3年。

攤檔招標不再「價高者低」 預計租戶每3年續約一次

據了解，天水圍臨時街市會引入新方式營運，包括租金的釐定方式。以往食環署會以投標方式招租，攤檔價高者得，但當局希望進行變革，決定在天水圍臨時街市租務安排上，考慮價格以外的因素，或會設立一個各考慮因素之比例，暫時未有定案，消息人士稱「最重要希望人流多啲，市民買餸多一個選擇，又照顧到社會功能，唔止係商業運作。」當局最終希望釐定的租金能比現時用投標方式定出的租金為低，每3年續約一次。

另外，食環署街市現時主要由外判承辦商處理清潔及保安，政府亦正考慮把天水圍臨時街市的管理及維修問題也交由承辦商負責。

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將翻新4個大型街市 古洞北大型街市望在該區房屋入伙時啟用

就已開展的街市現代化計劃，消息人士稱，首階段會翻新的街市遍布港九新界，有4個街市進行大型翻新，當中包括香港仔街市；有3個街市會做局部翻新，另有部分街市就會短期翻新。

消息人士表示，未來會在將軍澳及古洞北興建新的公眾街市，將軍澳區的選址暫未能透露，而古洞北的選址就在未來的北環線古洞站旁邊，冀當古洞發展區房屋正式入伙時，街市也可同步啟用。消息人士續指，將軍澳及古洞北興建的都會是大型街市，目標是服務區內所有居民，而街市的攤檔及通道會較寬敞，「希望輪椅可以通過。」

翻查資料，古洞北新發展區首批房屋預計最快於2023/24年度起入伙。