【施政報告2019】醫療措施一文看清　增6間康健中心　11間康健站

新一份施政報告今日（16日）出爐，在醫療政策方面，政府着墨於將地區康健中心擴展至全港18區，特首林鄭月娥預期今屆政府任期內，除了9月在葵青已投入服務的首間康建中心外，可再於另外6區增設中心，亦會於其餘11區興建過渡性質的「地區康健站」。據政府消息人士透露，該6區分別是深水埗、黃大仙、荃灣、元朗、屯門、港島南區。 去年公布的基因組計劃獲撥款12億元，消息指，政府料於未來6年為兩萬宗個案進行全基因組測序，包括未能確診的遺傳病、可能與遺傳基因有關的癌症。

特首林鄭月娥剛宣讀施政報告不久，有人將「五大訴求 缺一不可」標語投射在立法會牆壁上。（李澤彤攝）

特首林鄭月娥首度透過視像串流方式向市民發表任內第三份施政報告，其中醫療政策主要着墨於基層醫療，繼葵青康健中心今年9月投入服務後，林鄭宣布將於本屆任期內再增多6區設立康健中心，餘下11區則設立屬過渡性質的「地區康健站」。

兩間新康健中心料今年底招標 最快後年啟用

政府消息人士透露，新康健中心料落戶深水埗、黃大仙、荃灣、元朗、屯門、港島南區，當中深水埗、黃大仙已敲定永久選址，分別位於石硤尾邨第六期重建後商場的一層，以及鑽石山公屋第一期商場，預計今年底可展開營運招標，最快2021年啟用。

消息人士解釋，由於荃灣、元朗、屯門、港島南區等區域暫時未能覓到合適的政府用地作永久選址，「如果要，要等10年以上」，因此會由政府出資租用區內單位及處理裝修等問題，再招標及交由營運商營運。被問到如何避免讓人感覺有利益輸送，消息人士稱，選擇租用地點時會交給產業署負責，最重要是地點交通方便，而這4間地區康健中心會參考現時葵青康健中心做法，政府每年撥出約1億元款項作營運資金。

葵青地區康健中心已於今年9月啟用。（資料圖片）

將每年資助2,000萬元 由NGO營運過渡性質「地區康健站」

至於全港餘下的11區，就會成立「地區康健站」，同樣最快在2021年啟用。消息人士表示，政府會撥款約6億元，資助非政府組織（NGO）在各區設立規模較小的「地區康健站」，每區每年約獲得2000萬元撥款，合約期為3年。消息人士透露，下年中會推出計劃讓NGO申請，形式與地區康健中心的招標形式不同，或會改為讓NGO公開申請，再交由評審小組評審，小組成員亦或包括其他政府部門。

被問到服務與地區康健中心有何不同？消息人士稱，地區康健中心可提供「三層預防」，而「地區康健站」就未必做到第三層，即未必可以接收由醫管局轉介做社區復康的病人，但強調一般的慢性疾病篩查、健康風險評估，如驗高血壓、血糖等都可做到，雖然「地區康健站」或不設網絡醫生，但也可與相熟的地區醫生合作。至於收費，由於每區合約可有所不同，不排除每區收費會不一，但會訂在市民可負擔的水平。

有信心本屆政府任期內 全港18區均有地區康健服務

消息人士補充，相信在今屆政府任期結束前，18區都有地區康健中心或「地區康健站」可落成啟用，而「地區康健站」在日後會適當地過渡至當區的地區康健中心，政府亦會同時物色可作18區永久地區康健中心的用地，目前有7區選址已獲區議會支持。而政府亦會與衞生署等部門研究如何整合在地區的服務。

首提及將研究設不常見疾病資料庫

過去政府多次拒就罕見病的定義立法，罕見病病人在申請藥費資助亦舉步為艱。政府今次提出，將研究就「個別不常見疾病」建立資料庫，以輔助臨床診斷和治療；投放資源促進相關科研發展；以及加強公眾對不常見疾病的認知。

消息：資助罕見病人3億元專項資金 至今已批出逾1億元

政府消息人士透露，現時香港兒童醫院處理的個案中包括罕見病，為輔助臨床診斷及治療，政府計劃研究就個別罕見病建立資料庫，但暫時未能確定資料庫會包括的疾病數量及種類等資料。現時關愛基金有針對罕見病的專項資助，政府於2017年8月撥出3.9億元予專項基金，預計可用至2020年3月，而截至今年8月，已就34宗個案批出1.06億元。消息人士稱，政府未來加強支援罕見病的藥物治療，正考慮透過撒瑪利亞基金作恆常資助。

未來6年為2萬宗遺傳病、癌症個案進行全基因組測序

去年施政報告中提出的香港基因組計劃，已獲政府預留12億元。基因組醫學督導委員會計劃於今年底，向食衞局提交基因組醫學發展策略研究報告，基因組中心則會於2020年成立。消息指，政府預計在未來6年為兩萬宗個案進行全基因組測序，個案會包括未能確診的遺傳病、可能與遺傳基因有關的癌症。

醫療新科技方面，消息人士透露，智慧醫院措施會先在醫管局的新建醫院推行，但暫時未有推行地點及時間表。