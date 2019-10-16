【施政報告2019】政務司司長評價：進取果敢　財政司長：全力配合

行政長官林鄭月娥今日（16日）通過視像直播的方式公布了任內第三份《施政報告》，提出超過220項新措施，涉及土地房屋、醫療、交通、社會福利等多方面社會關注的範疇，並呼籲珍惜香港、共建家園。 政務司司長張建宗和署理財政司司長劉怡翔午後回應新一份的《施政報告》，他們均認同大家應該放下分歧，讓香港重新啟航。張建宗稱讚《施政報告》「進取、果敢、關愛，以行動為主」，而劉怡翔則表示會全力在財政資源上配合，令措施盡快落實。

政務司司長張建宗稱剛剛公布的《施政報告》「進取、果敢、關愛，以行動為主」。（資料圖片）

張建宗表示，新一份《施政報告》致力處理深層次的社會問題，並以改善民生為主軸，推動香港繼續穩步向前。他再次提及行政長官較早時提出的三個原則，指無論處理任何危機，特區政府都會堅守「一國兩制」、維護受《基本法》保障的人權和自由、捍衛法治並保持香港的制度優勢。

張建宗並回顧《施政報告》在房屋土地、改善民生的措施，讚賞報告，「進取、果敢、關愛，以行動為主」，特區政府在日後會確保日後施政工作更開放、更包容、更貼近民心、民情、民意，並且積極提升公眾參與。

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+ 5 + 4 + 3

劉怡翔則表示，在確保公共財政穩健的前提下，財政司將會在財政資源上配合，令措施可以盡快落實。他並指出各項措施仍需要在立法會通過，指出立法會的混亂是市民不樂見的，希望立法會議員可以回歸理性討論，遠離紛爭，一起本着為市民服務、急市民所急的態度，確保涉及廣大市民福祉的草案及撥款申請能夠早日獲得通過。