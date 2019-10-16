【施政報告2019】協康會：增學前康復服務學額　仍未改善人手不足

特首林鄭月娥今日（16日）宣讀新一年度的施政報告，宣布包括增加學前康復服務名額至接近1.5萬個；全面調高在職家庭津貼；提高綜援豁免計算入息限額以及增加租金津貼等。 協康會歡迎增加「到校學前康復服務」(OPRS)學額，以及加強支援自閉症學童，惟認為措施未能舒緩評估服務長時間輪候問題，亦未有改善人手及服務場地不足的情況。香港復康聯盟則認為施政報告的政策建議偏離民情實況，缺乏突破性的改善。

協康會稱，施政報告未解評估服務燃眉之急，現時全港7間兒童體能智力測驗中心，每年處理 17,000 宗個案為計，一般需輪候一年或以上才可以完成評估，評估服務絕不足以應付需求。

同時，「到校學前康復服務」正面對場地嚴重不足的問題，協康會續稱，去年施政報告承諾將撥款 200 億元購買物業作社福用途，惟至今仍未見落實；專業治療人手不足也影響服務發展。

建議政府以一站式為非政府機構處理所有相關服務場地租用申請，加快及省卻繁複的申請過程；同時建議政府增撥資源及培訓專業人才，以舒緩場地及人手不足的問題。

香港復康聯盟：增設殘疾人士地區支援中心無法追及殘疾人士需求

另外，施政報告亦提出增設5間殘疾人士地區支援中心，以及增撥資源為額外約 1800 名居於社區的殘疾人士提供到戶家居照顧服務。張健輝認為，到戶家居照顧服務可涵蓋的殘疾人士數量有限，而且有地區性的局限，現行服務配套未能造成全面支援，而地區支援中心和延展現有服務無法追及在社區生活的殘疾人士的需求。