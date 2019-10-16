【施政報告2019】行政會議非官守議員表支持　顯示排除萬難的決心

特首林鄭月娥今日（16日）發表其任內第三份的《施政報告》。行政會議非官守議員在下午發出聲明，對新一份的《施政報告》感歡迎，並全力支持林鄭月娥推出多項措施處理社會關注的經濟和民生問題；行政會議成員會一如既往，全力支持政府施政。 行政會議非官守議員召集人陳智思表示，報告內容聚焦房屋、土地供應、改善民生和經濟發展四個主要課題；當中在土地供應方面，林鄭月娥更是展現了排除萬難的決心，「相信特首有決心、有能力落實有利香港經濟和民生的措施。」

行政會議非官守議員召集人陳智思指，相信林鄭月娥有決心、有能力落實有利香港經濟和民生的措施。（資料圖片 / 張浩維攝）

行政會議非官守議員發表聲明，指歡迎特首林鄭月娥發表《行政長官2019年施政報告》，全力支持行政長官推出多項措施處理社會關注的經濟和民生問題。

行政會議非官守議員召集人陳智思認為，報告內容聚焦房屋、土地供應、改善民生和經濟發展四個主要課題，且就多個範疇的現況和未來方向有不少着墨。其中又以房屋和土地供應，兩項嚴峻的民生課題有深入的討論和多項的政策措施。他表示，林鄭就房屋列舉出10項措施；土地供應方面，林鄭亦展現了排除萬難的決心，大刀闊斧地提出不同方法以增加短、中、長期的土地供應。

政策會「成熟一項推一項」

陳智思又指出，香港現時正處於困難的時期，不論是中美貿易摩擦升溫、外圍經濟不明朗因素，以及本地經濟放緩，政府早前已陸續推出多項撐企業、保就業，以及減輕市民負擔的支援措施。其他改善民生項目如加強幼兒照顧和擴大舊樓維修資助等，也會以「成熟一項推一項」的方式推出。

對於近期的社會局勢，陳智思在聲明中稱「這四個多月來香港經歷前所未有的衝擊，反映出香港一些深層次問題。」他重申，在現時「紛亂」的局面中，林鄭月娥及各司局長仍堅持不懈地安排多場諮詢，反映政府非常希望可以聆聽各界的意見，與社會共同處理這些深層次問題。

最後，聲明指行政會議成員會一如既往，全力支持政府施政，又相信林鄭月娥有決心、有能力落實有利香港經濟和民生的措施。

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