【施政報告2019】增撥體育總會資助至5億　提升黃泥涌峽徑設施

特首林鄭月娥今日（10月16日）公布2019年的《施政報告》，其中在《施政報告附篇》中提及一些體育發展政策，包括逐步把60個體育總會的資助總額由每年3億元加至超過5億元。
特首林鄭月娥在《施政報告附篇》提到，增加對香港60個體育總會的資助。政府已落實首階段優化體育資助計劃的措施， 陸續向60個受資助體育總會提供額外資源，包括2500萬元的經常撥款，以及在19/20和20/21年度提供為期兩年合共5000萬元的額外津貼。
林鄭月娥改以視像發表《施政報告》。（政府新聞處）
政府引述衛生署的調查指，香港市民（特別是青少年）體能活動不足的人數偏高；為市民的健康着想，必須鼓勵他們多做運動，減低患病風險，否則運動量不足加上人口老化，可能會令長期病患者數目和醫療開支大幅增加。政府亦承認設施及資源不足，是窒礙香港體育發展的重要原因。
林鄭月娥公布新一份施政報告，在《附篇》提到體育發展政策。（余俊亮攝）
政府計劃把60個體育總會的資助總額由現時每年約3億元逐步增加至超過5億元，以加強推動體育普及發展、青少年培訓、社區參與、各級代表隊的訓練和海外交流與比賽，並提升各總會的機構管治。各總會亦可利用增撥的資源改善人手和員工待遇。
政府表示要鼓勵市民多做運動，減低患病風險，否則運動量不足加上人口老化，可能會令長期病患者數目和醫療開支大幅增加。（資料圖片/葉詩敏攝）
來年是2020年的東京奧運，政府表明會支持香港運動員備戰，並會增加精英訓練資助。政府還會繼續推展香港體育學院擴建計劃，盡快進行前期工程，為本地運動員提供世界級訓練和支援設施，加強體適能、運動科學和運動醫學等方面的支援服務。
石偉雄出戰世錦賽跳馬決賽，以第7名完成，將會代表香港出戰明年東京奧運。（資料圖片/路透社）
行山徑方面，《施政報告附篇》點名提升灣仔黃泥涌峽徑設施，加強其作為古蹟及綠色旅遊景點的吸引力。商務及經濟發展局還會研究發展北潭涌成為綠色旅遊樞紐，連結市區及西貢郊野公園和世界地質公園，推廣綠色旅遊。
比較去年的《施政報告》，去年有提及府正落實「啟德體育園」計劃，但未有在今年的《施政報告》提及。
黃泥涌峽徑附近有不少戰時遺跡，例如英軍留下的機槍堡。（資料圖片/顏銘輝攝）
現時黃泥涌峽徑沿路都有指示牌，簡介沿途風光。（資料圖片/顏銘輝攝）
《附篇》中提及，政府研究發展北潭涌成為綠色旅遊樞紐，以及通往西貢郊野公園和香港聯合國教科文組織世界地質公園的門戶。（資料圖片/許朝睴攝）