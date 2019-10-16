【施政報告2019】增撥體育總會資助至5億　提升黃泥涌峽徑設施

特首林鄭月娥今日（10月16日）公布2019年的《施政報告》，其中在《施政報告附篇》中提及一些體育發展政策，包括逐步把60個體育總會的資助總額由每年3億元加至超過5億元。

特首林鄭月娥在《施政報告附篇》提到，增加對香港60個體育總會的資助。政府已落實首階段優化體育資助計劃的措施， 陸續向60個受資助體育總會提供額外資源，包括2500萬元的經常撥款，以及在19/20和20/21年度提供為期兩年合共5000萬元的額外津貼。

林鄭月娥改以視像發表《施政報告》。（政府新聞處）

政府引述衛生署的調查指，香港市民（特別是青少年）體能活動不足的人數偏高；為市民的健康着想，必須鼓勵他們多做運動，減低患病風險，否則運動量不足加上人口老化，可能會令長期病患者數目和醫療開支大幅增加。政府亦承認設施及資源不足，是窒礙香港體育發展的重要原因。

林鄭月娥公布新一份施政報告，在《附篇》提到體育發展政策。（余俊亮攝）

政府計劃把60個體育總會的資助總額由現時每年約3億元逐步增加至超過5億元，以加強推動體育普及發展、青少年培訓、社區參與、各級代表隊的訓練和海外交流與比賽，並提升各總會的機構管治。各總會亦可利用增撥的資源改善人手和員工待遇。

政府表示要鼓勵市民多做運動，減低患病風險，否則運動量不足加上人口老化，可能會令長期病患者數目和醫療開支大幅增加。（資料圖片/葉詩敏攝）

來年是2020年的東京奧運，政府表明會支持香港運動員備戰，並會增加精英訓練資助。政府還會繼續推展香港體育學院擴建計劃，盡快進行前期工程，為本地運動員提供世界級訓練和支援設施，加強體適能、運動科學和運動醫學等方面的支援服務。

石偉雄出戰世錦賽跳馬決賽，以第7名完成，將會代表香港出戰明年東京奧運。（資料圖片/路透社）

行山徑方面，《施政報告附篇》點名提升灣仔黃泥涌峽徑設施，加強其作為古蹟及綠色旅遊景點的吸引力。商務及經濟發展局還會研究發展北潭涌成為綠色旅遊樞紐，連結市區及西貢郊野公園和世界地質公園，推廣綠色旅遊。

比較去年的《施政報告》，去年有提及府正落實「啟德體育園」計劃，但未有在今年的《施政報告》提及。

黃泥涌峽徑附近有不少戰時遺跡，例如英軍留下的機槍堡。（資料圖片/顏銘輝攝）

現時黃泥涌峽徑沿路都有指示牌，簡介沿途風光。（資料圖片/顏銘輝攝）