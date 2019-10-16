【施政報告2019】林超英轟林鄭房策「三宗罪」：不能理解施政報告

政府今日公布新一份《施政報告》，提到「土地共享先導計劃」將於明年初接受申請，計劃為期三年，可批核私人土地上限為150公頃等房屋、土地政策。 天文台台長林超英下午在社交平台專頁發帖文，力數當中的三宗罪，認為特首林鄭月娥推出土地共享政策，欠缺事前的城市規劃；又逆環境趨勢大規模填海；此外更持續把廉租屋賣掉，令基層上樓更難，炮轟「不能理解施政報告」。

天文台台長林超英在社交平台專頁發帖文批評，林鄭《施政報告》中提出的「土地共享先導計劃」，令政府將城市規劃權交到地產商手上，削弱政府的公權力。（資料圖片）

人工問題多多 政府強推違背人心

林鄭在《施政報告》中表示，發展局稍後會公布「土地共享計劃」細節，打算在明年年初接受申請，以釋放私人土地，加快短中期房屋供應。但林超英認為，地產商手上的地在哪裏都不知道，卻推行「土地共享」，又沒有城市規劃先行，卻認為地產商的地可以解決房屋問題，道理說不清，實質是把香港的城市規劃權交到地產商手上，削弱公權力，後果嚴重：「跟以前『勾地表』由地產商控制土地供應的問題一樣。」

另外，特首林鄭月娥今日亦表明續推「明日大嶼」人工島計劃，林超英認為，在現時全球面對氣候變化問題，中國內地亦因環保禁止填海，而絕大多數港人亦反對計劃，批評人工島問題多多，政府卻繼續堅持：「有違時代大勢，昧於人心背向。」

至於政府加快推售現時租置屋邨的未售單位，林超英批評，政府持續將廉租屋及新建房屋出售，是不斷將把公共資產變成市場私產，是擴大住房的市場化，進一步削弱政府主導房屋供應能力：「地產商和地產經紀高興，市民難捱。」他炮轟，《施政報告》措施的後果是廉租屋難以增加，政府更受地產商控制，失去解決香港市民居住問題的能力。

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