【施政報告2019】沒有政策、只識派糖的「津貼主義」

6月反修例風波已成香港政府半世紀來最重大管治危機。特首林鄭月娥周三（16日）發表任內第三份施政報告，社會不免期望政府進行大刀闊斧的社會深層次結構改革，但結果卻令人失望。《施政報告》堆砌出200多項措施，事實上濫竽充數，不少僅為津貼加碼措施，試圖每人每月「派一二百蚊」了事，完全沒法處理社會矛盾。

教育政策：未見政策

《施政報告》承諾向每位學生每年派發$2,500學習津貼，並於2020/21學年起將津貼恆常化，做法的確令90萬名學生受惠，但目標模糊不清、不明所以，只突顯政府思維混亂。若政府為平息民憤，未見得$2,500可令人「退下火線」；若政府為作長期補助，一年$2,500又只杯水車薪。若政府有決心處理教育問題，應該增加中小學常額教席、擴大幼兒教育津貼、資助大專或大學學費。如今政府將月派$200零用錢的事寫入《施政報告》，未免貽笑大方，亦反映出政府教育願景欠奉。

市民透過電視觀看特首林鄭月娥宣讀《施政報告》（余俊亮攝）

扶貧政策：見步行步

政府扶貧一日無法走出「派錢」框架，始終不能解決基層困境。「一次過生活津貼」下年度出雙糧，綜援家庭租金津貼增加。在職家庭津貼中，與工資掛鈎的住戶津貼增加16.7%至25%不等，兒童津貼大幅增加40%。金錢固然能夠幫助貧窮家庭渡過燃眉之急，但社會長遠發展需要完整政策，而非一兩次津貼撥款。

要真正扶貧，政府不能幻想派錢解決問題，治標而不治本。以長者貧窮為例，政府應訂完善退休保障制度，短期亦應進一步提升設入息、資產審查的長者生活津貼，以及不設審查的高齡津貼的金額，確保老年人口有具尊嚴的生活。要惠及一眾勞工，也應訂最高工時、調高最低工資，保障勞工權益，紓解在職貧窮問題。社會福利政策一時三刻的「加碼」、「雙糧」，聽者或許開心，但政府沒有完善社福制度，香港始終不可能讓人安居樂業。

政務司司長張建宗稱剛剛公布的《施政報告》「進取、果敢、關愛，以行動為主」。（資料圖片）

交通政策：聊勝於無

在交通方面，《施政報告》最突破的乃提出新建隧道免收費，惟在其他方面卻是乏善可陳。例如「公共交通費用補貼計劃」的資助比率方面，若市民每月交通費多於400元，之後的交通費將有三分之一能夠得到資助，比以往四分之一為多。而資助上限亦由過去的300元變成400元封頂。資助調高固然市民樂見，但未見得市民會因每月多$100餘錢而生活大有改善。

《鐵路發展策略2014》提出後五年過去，2019年施政報告終提出「加快落實」，但姍姍來遲總好過消失無蹤。施政報告承諾一年內邀請港鐵公司為三條新鐵路（東涌線延線、屯門南延線及北環線）展開詳細規劃、設計。策略提出五年仍紙上談兵，政府施政效率低下難辭其咎，只盼政府莫讓市民再空等五年。

市民交通因為通勤而負擔沉重，核心問題乃居職分離。長遠要消化所有跨區工作人口，將對交通系統做成沉重負擔。《施政報告》提出屯門南延線計劃，若然沒有其他政策配合，包括如《香港01》倡議在新界區增設全新商業中心區（CBD），長遠只令將近飽和的西鐵系統推向爆煲。要徹底走出困局，政府不能夠「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，該對準「居職分離」問題，改變本港不平均的城市發展結構。

林鄭最終未能順利在立法會內宣讀《施政報告》。(余俊亮攝)

醫療政策：公營體系繼續超負荷？

醫療政策部分，《施政報告》承諾加強支援罕見病患者、推動職業康復和建立地區康健中心。顯然，三個措施只屬小修小補，缺乏結構性改革的意識。香港醫療面對最嚴峻之問題乃公營醫療不勝負荷，公立醫院的輪候過長。種種表面問題背後隱藏的結構性弊病，其中一個是醫療模式過於倚重治療缺乏預防。然而，要推動基層醫療，政府須改善目前各部門之間分崩離析的狀態，促進多方協同合作。又比如安老院、醫院之間缺乏溝通規劃，以至於老人在醫院和安老院之間難以得到穩定的照顧。

在醫療人手方面，公營醫療體系的人手不足，令其工作環境惡劣，然後惡性循環地更少人願意加入。要解決問題，除了大幅增加本地培訓，政府亦應改變過分以「醫生」為主的局面。具體而言，政府應檢視視光師、物理治療師的轉介限制和看診職權，考量醫藥分家發揮藥劑師的效能。此等做法一來可以縮短病人輪候時間，二來減輕前線醫生的壓力，從源頭改善後續公營醫療系統。

《施政報告》整體新意欠奉，惟「改造全港遊樂場」一項頗令人刮目相看。（吳鍾坤攝）

康樂設施：有創意！

社會經歷動蕩的四個月，不但民怨全面爆發，也暴露出政治、經濟、民生等各方面均敗絮其中。然而《施政報告》只知派發各類津貼，而不懂從根本改革結構及制度，實教社會失望。

若要勉強找出看點，或許只有「改造全港遊樂場」算是可取。政府參考屯門公園兒童遊樂場例子，計劃未來改造全港超過170個康文署轄下的公共遊樂空間。「01觀點」去年已提醒政府，本港遊樂設施不足，而且多年未檢討其設計與趣味，並充斥「蚊型無聊遊樂場」，18區兒童的人均遊樂場面積只0.16至0.55平方米不等，「轉身都唔夠」，設施千篇一律。政府能夠意識問題所在，在53頁的施政報告內能有此項措施，未知兒童作為香港未來的主人翁，會否因而給予林鄭月娥一點「安慰分」？