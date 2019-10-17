【逃犯條例】香港十公里挑戰賽收警方反對通知書　田總上訴得直

反對修訂《逃犯條例》示威持續逾四個月，各區警民衝突及破壞不斷，多個大型體育活動取消。香港業餘田徑總會昨日（16日）宣布，原定於本月27日在天水圍舉行的「新鴻基地產香港十公里挑戰賽」，因接獲警方發出反對通知書，令賽事被迫取消。不過田總昨晚表示，與各持分者經再三商討後，非常希望活動能夠繼續舉辦，故已向警方提出上訴。據了解，相關活動上訴得直，將如期舉行。

「香港十公里挑戰賽」自2003年起於天水圍天影路舉行，圖為去年比賽情況。（資料圖片）

天水圍天影路舉行 報名名額6000個

田總昨於facebook專頁中公布，因接獲警方對比賽發出反對通知，故今年的「香港十公里挑戰賽」賽事取消。該項活動原定於本月27日舉行，賽事自2003年起於天水圍天影路舉行，今年亦以天影路為起點及終點；起跑時間為上午8時，比賽限時1.5小時，男女子組各設青年組、壯年組、先進1組及先進2組；而隊際組別則設男子隊際、女子隊際及青年混合隊，比賽名額有6,000人。

田總表示與各持分者經再三商討後，已向警方提出上訴。（田總facebook截圖）

單車節 維港泳都取消

自6月反修例示威爆發以來，多個大型活動都取消，包括：旅遊發展局取消6月在中環舉行的香港龍舟嘉年華；旅發局也於本月3日公布取消13日舉行的「香港單車節」；原定本月5日舉行的圖騰跑2019，主辦當局於當日凌晨表示考慮各區路面情況及跑手和工作人員的安全，決定臨時取消，已準備好的新鮮水果、麵包及急凍食品，即日運送至社福機構；業餘游泳總會原定本月27日早上舉行新世界維港泳，泳總最終也在11日宣布取消。上述四個項目的取消，與「香港十公里挑戰賽」因警方反對而取消不同，都是主辦機構因應風險評估而決定。