【施政報告】政府稱收棕地全建公屋不切實際　團體：或引司法覆核

特首林鄭月娥於新一份《施政報告》表明，會引用《收回土地條例》收回新界棕地，建「百分百公營房屋」。發展局局長黃偉綸今日（17日）在記者會中說，由於有基建限制，且部份棕地具「經濟需要」，社會不能期望450公頃全數用作建公屋，否則將「不切實際」，又澄清政府不會選擇性收地。 本土研究社成員陳劍青說，政府早前已將「首置盤」定義為「私營房屋」，若有關土地不建公屋，反而興建「首置盤」，擔心可能不符合《條例》要求的「公共用途」原則，屆時會成為漏洞，讓地主或發展商司法覆核。

運房局及發展局會見記者，介紹《施政報告》相關措施。(盧翊銘攝)

優先檢視160公頃棕地 今年底公佈位置

黃偉綸指，過去政府引用《條例》建公屋的次數較少，故在幅度及速度上將較以往「大膽」，規劃署亦會先後研究450公頃新界棕地建屋。

黃偉綸指出，目前未納入新發展區或其他發展項目的新界棕地具700多公頃。至於接近現時新市鎮及主要公路，且面積較大的棕地，則料有450公頃。

他指，有160公頃棕地較接近現有基建設施，規劃署將會優先檢視，以評估有關土地是否適合作公營房屋發展，目標於今年年底公佈有關地塊的位置，以便啟動進一步技術評估。

不過，黃偉綸在記者會中特別提醒，指由於有基建限制，部份棕地具經濟需要，社會不能期望全數棕地建公屋，「如果你期望450公頃全部用作公屋，或者不切實際。」

黃偉綸在記者會中特別提醒，指由於有基建限制，且部份棕地具經濟需要，社會不能期望全數棕地建公屋。（盧翊銘攝）

強調不會「選擇性收地」

黃偉綸又澄清，政府不會「選擇性收地」，強調政府的收地標準與地主身份無關，只在乎土地潛力、城市規劃，包括是否鄰近已有基建等，「無論土地擁有人係大發展商，或者個別規模較小的地主，對我哋黎講無分別。」

本土研究社成員陳劍青。（資料圖片） 擔心建首置盤引起司法覆核 《施政報告》表明，政府將引用《收回土地條例》收回私地建「百分百公營房屋」，當中包括公屋、綠置居、居屋及「首置盤」。不過，根據《長策房屋策略2018》，政府已將「首置盤」歸類為「私營房屋」，有政府消息人士則指出，首置盤的售價有折扣，故可當作資助出售房屋。 本土研究社成員陳劍青則說，「首置盤」已定義為「私營房屋」，若有關土地不建公屋，反而興建「首置盤」，則可能不符合《收回土地條例》要求公共用途的原則，屆時會成為漏洞，讓地主或發展商司法覆核。他批評，政府不甘心收地及廉租予市民居住，質疑與特首林鄭月娥早前提出的「公屋封頂論」有關。 陳劍青又指，政府同時進行土地共享計劃，正是「選擇性收地」的表現。他解釋，土地共享給予發展商機會避開收地，令政府必須跟隨發展商的發展意向。

林鄭月娥在新公布的施政報告中，提出以《收回土地條例》，收回棕地興建公營房屋。（資料圖片）

立法會議員尹兆堅稱，新發展區的土地過往要有道路、社福設施等配套，亦必定有公私營房屋的比例，認為黃偉綸的說法為「如夢初醒」。他稱政府早前的說法誤導公眾，質疑只會以小地塊模式收地，藉分散的收地項目，協助發展商掃除發展障礙，為周邊的發展商土地升值鋪路。