【施政報告】N無現金津貼「出雙糧」　「超租津」綜援戶或獲補貼

新一份《施政報告》昨出爐，提出為非公屋、非綜援的低收入住戶，發放一次性現金津貼，並將會「出雙糧」，最快下年7月接受申請。關愛基金專責小姐今(17日)開會討論，據了解，現金津貼按住戶人數劃分，金額介乎4,500元至15,500元，倘成功全取兩次津貼，N無人士可領取9,000元以上，以紓緩生活壓力。 另一邊廂，有委員則關注綜援租金津貼「加碼」後，仍未能解決「超租津」情況，關愛基金同意可研究延續「為租住私人樓宇的綜合社會保障援助住戶提供津貼」項目，助綜援戶紓困。

本港住屋問題水深火熱，目前公屋輪候時間亦長達5.4年。（資料圖片）

關愛基金早前通過向N無人士派發一次性現金津貼，即坊間俗稱「N無津貼」；昨日發表的《施政報告》，更進而提出「加碼」，即於下年「出雙糧」，前後派發兩次，以便政府過渡，於明年底前完成有關津貼恒常化的研究。

今日關愛基金開會通過相關建議，據了解，1人住戶可領取4,500元、2人住戶9,000元、3人住戶12,500元、4人住戶14,500元，5人或以上住戶則一律為15,500元。有委員詢問可否將津貼一併發放，不過港府表明可行性不大；另由於津貼前後派發兩次，分流申請的安排會由原來的9個月，縮短至5個月，將由明年7月起接受申請，「死線」則設為明年11月。



至於津貼恒常化的研究工作，則預料會由勞福局局長羅致光牽頭，稍後會交由關愛基金再作討論。

除N無人士外，《施政報告》亦對綜援檢討有所著墨。由於過往「超租津」情況嚴重，港府建議調整綜援人士可領取的租金津貼最高金額，升幅介乎3%至27%不等，以一人住戶為例，每月租津上限會由1,885元，增至最多約2,400元。

委員們表明，現時私樓、劏房租金昂貴，質疑有關增幅，不足以緩減「超租津」情況，港府承認新增的租津金額，估算會有6成綜援戶未能完全支付全額房屋租金，料會進一步透過關愛基金，推行措施作出支援，包括延續「為租住私人樓宇的綜合社會保障援助住戶提供津貼」項目6個月，透過發放單次性現金津貼，協助有需要的綜援戶紓困，料額外津貼涉及3,510萬元。

會上亦有談及職津改革，據悉，各委員均對基層開工不足，難達工時要求的困難表示憂慮，不過港府則解釋，經研究後，發現降低工時門檻實弊多於利，尚需進一步研究。