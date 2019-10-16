【施政報告2019】交通津貼加至400元　升幅係25%？　林鄭FB計錯數

行政長官林鄭月娥今日（16日）通過視像直播的方式公布了任內第三份《施政報告》，提出超過220項新措施。林鄭月娥亦其後在自己FB專頁上貼出12張改圖作為「施政報告懶人包」，助市民理解措施。 不過，貼文中涉及交通補貼的圖片就出錯。《施政報告》指，交通津貼上限，由300加至400元，用簡單數學公式計算，升幅為1/3，即約33.33%，不過林鄭facebook就計算出加幅為25%。從無論是計算政府提供的補貼總金額，還是補貼的比例、上限金額，都非這個數字。

行政長官林鄭月娥的個人專頁上今日發布由12張圖片組成的「懶人包」，以文字、Hashtag和數字簡單介紹新發布《施政報告》的內容要點。其中在「增加交通費用補貼」的圖片中，則指出補貼會增加25%，由300元增至400元。

（林鄭月娥FB截圖）

根據林鄭月娥今早宣讀的《施政報告》中，提及的減輕出行負擔的措施中，確有將公共交通費用補貼計劃加碼，但增幅皆不是25%。

市民每月交通費超過400元後的金額，《施政報告》建議將補貼幅度，從1/4升至1/3，即升約8.3個百分點；升幅補貼金額上限亦由300元增至400元，計算升幅的數學公式是「(400-300)/300=1/3」，即升幅是1/3，約33.33%；而政府每年提供的補貼金額將由23億元增加至31億元，升幅約為34.78%。

市民留言質疑「小學數學都唔識」

不少市民在該圖中留言，指「小學數學都唔識」、「300*1.25 = 375，咁大個政府都唔識計？」、「25%都計到，點令人相信呢個政府仲有希望」、「你先生作為數學系教授有咩感想」等。

《香港01》正向特首辦查詢，特首fb為何會計錯數。

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