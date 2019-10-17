【石棺藏屍】小草稱攪不清與首被告關係　法官笑言：關係複雜

荃灣Dan6工廈石棺藏屍案今午續審，涉案少女「小草」繼續在高院接受辯方盤問。小草形容案中首被告曾祥欣是領導角色，並會給予指示，又向案中各人提供飲食，而案中第三被告張善恒更是首被告的跑腿。惟她否認和首被告有特殊關係，她又指首被告曾向她說：「做佢老婆既契女。」因此她不知她和首被告有否關係。法官庭上聽罷，也笑言關係複雜。

小草何菱瑜稱攪不清與首被告曾祥欣是否有「契爺契女」關係。(朱棨新攝)

3名男被告分別為曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

攪不懂是否與首被告有關係

證人何菱瑜 (又名小草)在庭上稱，隨口答應成為首被告的契女，但不認為和首被告有特別關係，反指首被告會叫第三被告到廁所談話，不讓她聽到對話內容。惟她之後又指，不知兩人是否「契爺契女」，因首被告曾指「做佢老婆既契女」，因此「唔知同佢(首被告)有無關係」。

第三被告如跑腿要幫手買飯盒

而第三被告的代表大律師指，在小草所指的犯罪組織「There」的會議中，首被告屬領導角色。平常生活中，首被告也以領導自居，會向次被告、第三被告和小草發指示。第三被告更是首被告的跑腿，如首被告會叫他買飯盒。小草同意，又指首被告向她和另外兩位被告提供膳食。

曾喝首被告預備飲品後不適

小草又指，首被告曾提供的橙色飲品。她和第三被告飲過後，均感不適，甚至昏睡。她指事後曾看到杯底留下粉末，她曾向首被告表示不想再飲，但首被告仍不斷要求她飲下，她不能拒絕。辯方問這是否證明，小草和第三被告均需聽首被告指示，小草回應稱：「算係」。

同意首被告說很多大話

辯方亦指，首被告曾說了很多大話，如向小草稱涉案單位是他的物業，其實只是他以每月15,500的租金租住。而首被告聲稱會清還拖欠小草的8千元，但至今仍未歸還。小草亦同意。

此外，小草在盤問下同意，在組織「There」的會議中，曾提及殺死「阿J」(死者張萬里)，當時次被告曾附和說：「殺佢、殺佢」，從而獲得3000千萬美金，並希望事成後，可分一杯羹。小草在律師追問下承認，不認為次被告的說話是認真。

案件明續。

案件編號：HCCC459/2016