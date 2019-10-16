【石棺藏屍】小草分娩後出庭　指眾被告常討論沒有實行的犯罪活動

荃灣工廈石棺藏屍案續審，控方今(16日)傳召特赦女證人「小草」作供。她供稱因與家人及男友有爭執，而搬到案發的工廈單位與3名被告同住。她指各被告屬於一個叫「There」的犯罪組織，又會討論犯罪活動，但都沒有實行，故認為大家只在開玩笑。有次組織討論殺要死「阿J」，即案中死者張萬里，並會獲得3千萬美元。後來有一個早上，首被告叫她留在閣樓不要往樓下，她便在閣樓睡覺，期間聽到有人說：「唔好玩啦，死人架」和「 唔唔」聲，之後便被知她：「阿J死咗。」

控方主要證人「小草」何菱瑜。（網上圖片）

3名男被告：曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)，被控於2016年3月4日在荃灣灰窰角街DAN6的工廈單位內，謀殺男子張萬里（28歲，下稱：張）。3名被告開審前已承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

小草認早前分娩

現年22歲證人何菱瑜(又名小草)，以特赦證人身份作供。小草在主控官詢問下，承認早前分娩，律師表示恭喜時，小草卻未有回應。

小草供稱，曾參與佔領運動，並在運動中認識本案首被告曾祥欣（又名阿T)。她隨後亦認識次被告劉錫豪(又名阿豪)和張善恒(阿K)等人，亦聽過本案死者張萬里(又名阿J)的名字。

與首被告同睡但無肉體關係

2015年小草和家人、男友等有爭拗，首被告建議小草搬入他於DAN6單位。小草搬入後，和首被告、第三被告住閣樓，次被告和另外兩人則住在單位的地下。該兩人之後搬走，第三被告便搬至地下。小草與首被告共睡同一床褥，但二人沒有肉體關係。

組織討論犯法活動但沒實行

小草續指，被告等人曾在單位內以「There」名義開會，討論犯法活動如製造假證書、毒品等。首被告每月會給她8千元，她在會議中作文書工作，記錄會議內容等。

她指首被告曾在會議中表示「殺左阿J有錢收」，並解釋：「個組織會畀呢筆錢」，該筆款項則為3千萬美元，小草稱不清楚首被告所指的是什麼組織。開會討論的犯法活動都沒有實行，因此她認為他們只是開玩笑。

首被告曾說搵地方殺阿J

於2016年3月3日，小草離開單位，與男友見面。翌日早上9時返回單位時，次被告在睡覺，首被告和第三被告在閣樓查看電腦。首被告對她說：「搵地方殺左阿J」，又問小草：「邊度好？」。小草回答：「大嶼山」。她庭上解釋，因打算翌日和男友到大嶼山，因此當時說「大嶼山」。

首被告提小草勿往樓下

之後首及第三被告離開單位，不久後回來，首被告取出一枝哥羅芳並打開，眾被告均指氣味強烈。次被告便把哥羅芳倒在一條女裝內褲。

隨後，首被告又向小草說他和第三被告會到荃新天地接「阿J」，又告誡她，眾人返回單位後，次被告和第三被告等人會在單位的地下「傾project」，提醒她勿住樓下。

小草便在閣樓睡覺，但入睡後被嘈醒，她見到次被告拿著倒有哥羅芳的女裝內褲到地下，又見首被告在閣樓找針筒後行落樓梯。她又聽到兩次有人講「X你老母」和「唔好玩啦，死人架」。她隨後聽到斷斷續續的「唔唔」聲。除了認得第二次「X你老母」是由次被告所講，其他說話她則不認得是誰人所講。

小草稱，後來首被告向她表示「阿J死咗」，亦有人說：「唔知真死定假死。」

案件編號：HCCC459/2016