【石棺藏屍】小草稱在單位聞到血腥味　初時還以為自己來經

荃灣Dan6工廈石棺藏屍案今午在高院續審，涉案少女「小草」繼續作供。她稱有被告透露「阿J(案中死者)死咗」後，一度以為對方開玩笑。後來在單位看到水泥，又聞到血腥味，仍想著以為自己來經，後來開始相信有人死了。但她又想到，被告們「殺得一個，就會殺第二個」，故未有報警。被告們最後決定「著草」，更要她同行，又指若她不從便會把罪責推到其她身上，她才跟被告們一同逃至台灣。

又名「小草」的證人何菱瑜早前才剛分娩。(呂樂謙攝)

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3名男被告分別為曾祥欣(29歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(26歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲，下稱：張）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

聽到被告想把屍體放入衣櫃

又名小草的證人何菱瑜供稱，首被告在行兇後透露張已死後，她感到愕然。惟首被告說時似開玩笑，小草因此不太相信對方。小草繼而在單位的閣樓假裝入睡，期間聽到首被告稱，死者的屍體太重，要把屍體放在單位地下的廁所放血。此外，有被告提議過把屍體放入衣櫃，再運走衣櫃。

聞到血腥味開始信有人死了

小草於3月4日晚上離開單位，到男友住所。她於翌日晚上返回涉案的DAN6工廈單位時，見到單位有一大塊水泥。同時，單位內開大冷氣，首被告解釋因想水泥盡快乾涸。而小草更衣後入睡，未有查問水泥中埋藏什麼。

她於3月6日嗅到單位內有血腥味，而小草一度以為自己來經，才嗅到該味。至此，她開始相信「阿J」已死。惟她認為若被告真的殺人，「殺得一個，就殺得第二個。」被告也可殺害她，或其家人和男友，因此未有報案。

水泥有血水滲出

被告翌日用鐵筆把水泥豎起，同時水泥有血水滲出。由於單位內血腥味濃烈，小草遂噴空氣清新劑。而次被告則表示「搞唔掂就著草」，並有被告稱，如果被人發現，坐10至20年。

第三被告稍後致電外出的小草，透露他們曾把水泥推入升降機，但因水泥太重而不果，他們因此要打開水泥。第三被告叮囑小草勿返回單位，但因首被告拖欠她8千元，她於3月9日晚返回單位。

要小草一同「著草」

小草於3月10日外出，期間收到電話，第三被告和首被告均表示要「著草」。小草起初表明拒絕一同逃走，惟首被告稱若小草拒一同逃走，將會把罪責推至她身上，又表示認識警員。小草最終跟隨3名被告到機場，乘搭飛機至台灣。

案件明續。

案件編號：HCCC459/2016