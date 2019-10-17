【逃犯條例】公院醫生疑刀指同事　陸志聰：調查中　醫生已復工

一名東區醫院醫生早前被指在同事討論反修例運動期間，持手術刀指向兩名同事，東區醫院行政總監陸志聰曾澄清該醫生僅以刀指向自己。 陸志聰今日（17日）透露，涉事醫生已復工數天，惟事件牽涉甚多醫護，需時調查，他強調會按機制完整地了解事件。

陸志聰透露醫院與警方就近月示威活動有加強溝通。（陳倩婷攝）

有匿名網上留言9月中披露，有兩名東區醫院醫護討論中學生築人鏈的事件時，一名疑不滿反修例運動的醫生情緒波動，持手術刀指向二人，被旁人帶走。據了解該醫生其後放病假，陸志聰受訪時曾澄清該醫生是以刀指向自己。

陸志聰今日見傳媒時透露，涉事醫生數天前已復工，惟事件牽涉的醫護多，有些人之前放假未及查問詳情，現時仍在調查事件，他強調會按機制完整地了解事件。

被捕入士入院 醫院運作有困難

持續4個月的反修例示威活動中多人受傷，部份傷者涉干犯罪行被警方拘留，有男警曾進入產房，亦有防暴警員曾全副武裝入醫院。陸志聰承認，近日有被捕入士入院，醫院運作上有困難，源於過往較少類似情況出現，醫護不習慣、亦不清楚應如何處理，實際情況亦可能與各方的理解有所不同。

陸表示，醫管局總部會處理相應事宜外，為了加強醫院與警方間的溝通，以便處理各種狀況，每間急症醫院與警方均設24小時的「聯絡點」，雙方派1至2位同事當值，隨時協調突發情況。他強調，醫院責任在於保障病人福祉及其私隱，明白警方亦有其職責，望溝通平通助減少不必要的爭執。