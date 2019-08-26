【逃犯條例】東區醫院逾700醫護實名聯署　重申五大訴求

反對修訂《逃犯條例》而掀起的政治風波不斷升溫，至今已有超過400位市民因示威活動而受傷。有見兩個多月來，香港警察被指以過度武力驅散示威者、懷疑射傷示威者眼睛、試圖進入醫院急症室搜捕懷疑示威者等，超過700名東區醫院醫護人員今日（26日）發起聯署，強烈譴責香港政府及警察違反國際人權、罔顧市民性命，並向行致長官向林鄭月娥重申香港人的五大訴求。聯署人當中，超過400位為護士，亦有部份為醫生、職業治療師、放射師等。

超過700名任職在東區尤德夫人那打素醫院的醫護人員今日（26日）發起聯署，強烈譴責香港政府及警察違反國際人權、罔顧市民性命。（資料圖片）

聯署聲明指，市民的聲音換來只是林鄭月娥政府的冷眼對待，政府放縱警方濫權及使用暴力，令示威者以至普羅市民身受嚴重傷害，更多次妨害傷者求治。聯署人批評警方處理示威的手法草菅人命，例如以橡膠子彈及布袋彈攻擊示威者、任由白衣人於元朗西鐵站無差別襲擊市民並拒絕執法、在太古地鐵站內近距離掃射示威者、在尖沙咀鬧市中射擊示威者及醫療人員頭部，懷疑導致其中一位少女右眼中槍視力近乎喪失。

聯署重申，要求林鄭月娥回應五大訴求，包括：

一、全面撤回逃犯條例

二、根據香港法例第86章成立有法律約束力的獨立調查委員會

三、收回六一二暴動定性

四、撤銷對「反送中」抗爭者的無理控罪

五、落實真普選

聯署人又指警方至今已施放超過2,000發催淚彈，遍佈鬧市、公共屋邨，甚至老人院附近及地鐵站內，令市民受催淚煙影響相繼出現呼吸系統、腸道及皮膚病狀；續指警方未有否認施放過期催淚彈，有機會釋出山埃、光氣等有毒氣體，罔顧市民性命。就警察接連施放催淚彈一事，聯署人呼籲國際社會關注香港警察使用化學武器的情況。

另外，聯署信批評警方多次妨礙人道救援工作，對此深表遺憾。警察以示威者被捕為由，阻礙救護車進入集會範圍，聯署人批評做法嚴重剝奪示威者基本人權。警方亦多次攻擊在場已表明身份的醫療人員並將其拘捕，令救援工作受阻，做法違反國際人權法。近日有警員更試圖進入醫院急症室搜捕懷疑示威者，聯署人嚴正抗議警方任意進入醫院範圍，令病人以及醫護人員感到人身安全受威脅。

聯署又指出，救治傷患是醫護人員的天職，決不受不同政見左右，一切以人命為重。又批評行政長官林鄭月娥不理民意，警察淪為政治打壓工具，令香港人活在白色恐怖之中，對此感到無比憤慨及痛心。聯署人向林鄭月娥重申香港人的五大訴求，並承諾以日內瓦宣言和南丁格爾宣言規範，保持應有的專業操守為病人服務，秉持醫護專業立場，本著良知盡心救治每一位病人。