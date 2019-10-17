【區議會選舉2019】港鐵即日起不刊登選舉廣告　現有廣告將移除

今年區議會選舉將於11月24日舉行，港鐵今日（17日）宣布，考慮到選舉廣告內提及的政治議題可能引起爭議，甚至可能會導致衝突，加上廣告代理亦反映由於多個車站需要更多時間進行復修工作，影響到廣告上架及下架的安排，因此決定由即日起不接受任何在鐵路網絡内刊登選舉廣告的申請，直至另行通知。 提名期結束前已刊登的選舉廣告將會移除，並作出適當賠償。

港鐵的廣告燈箱成為示威者破壞目標之一。（資料圖片）

將向已落廣告者作出適當賠償

港鐵表示在過去數月，香港因爲政治議題引起很大爭議，社會亦有不穩定的情況，對政治議題持不同意見的各方，亦曾出現衝突甚至打鬥。

港鐵宣布，決定由即日起不接受任何在鐵路網絡（包括重鐵、機場快綫、輕鐵及香港西九龍站）内刊登選舉廣告的申請，直至另行通知。港鐵已就此與其廣告代理溝通有關安排，廣告代理亦會盡快通知相關人士，然後移除在提名期結束前已經在港鐵網絡內刊登的選舉廣告，並作出適當賠償。

港鐵就有關安排對相關候選人造成不便表示歉意。港鐵解釋，相關決定是考慮到選舉廣告內提及的政治議題可能引起爭議，甚至可能會導致衝突，影響乘客、港鐵職員及鐵路運作安全。同時，廣告代理亦反映，由於近日多個港鐵車站需更多時間復修，影響廣告上架及下架的安排，有可能令選舉廣告未能按預期時間刊登。