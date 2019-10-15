【區議會選舉2019】施壓延期？　林鄭：建制派擔心理所當然　

區議會選舉下月舉行，建制派接連以辦事處被破壞或落區受滋擾等原因，憂慮區議會選舉不公，有指建制派是藉此向政府施壓，令區議會選舉押後或取消。 行政長官林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前見記者，否認壓力來自建制派，「建制派擔心呢場選舉不公平係理所當然」，反指壓力來自破壞和平環境的搗亂。

林鄭表示，建制派擔心區議會選舉不公是理所當然。（羅君豪攝）

林鄭回應記者時指，聽到建制派指街站受衝擊，人身安全受威脅，「有啲甚至話畀我哋聽佢甚至返唔到屋企」，所以她理解他們的擔心，但不等於不舉行選舉，政府仍然努力依法舉辦一個公平、公開、誠實的區議會選舉。她又表示，選管會將有相應部署，確保選舉順利舉行。

她又提及，有蒙面「暴徒」到議員處事破壞或商店內縱火，目標明顯包括屬於建制派的議員辦事處及服務點，林鄭稱，據知「單單民建聯及工聯會這兩個政黨已有150個辦事處受到破壞，另外經民聯、新民黨，甚至鄉議局及個別建制派議員辦事處差不多亦無一倖免」。她認為，這些破壞嚴重影響議員的工作以及地區服務，亦為選舉蒙上陰影，「呢一種針對某一個政治立場議員嘅襲擊，恐怕唔係隨機發洩或者所謂報復，因為選舉在即，相信可能係有一啲政治目的」。