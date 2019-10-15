【區議會選舉2019】選管會問「光復香港」意思　蔡子強憂添紅線

區議會選舉現正接受提名，部份已提名參選人收到選舉主任通知，要求解釋不同事項，當中有數人被問及曾在facebook提到「光復香港 時代革命」。 香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，近年取消候選資格（DQ）事件已經看到政府劃下兩條紅線，希望今次區議會不會再添紅線，亦不希望再出現DQ事件。

選舉主任向巫啟航查詢，他在facebook貼文表示「 光復香港 時代革命」的意思。（巫啟航facebook）

多名區議會參選人表示，收到選舉主任的來信，要求解釋早前在facebook發言中提及「光復香港 時代革命」是甚麼意思，包括沙田區議員陳兆陽，元朗宏逸社區主任巫啟航，以及元朗元龍區參選人張秀賢。

已有港獨自決兩紅線 要看回答及選舉主任判斷

蔡子強表示，這種提問是一種審查，過往的審查紅線在港獨，之後加入第二條紅線是自決。他指出「光復香港 時代革命」這口號本身較空泛，內容不清晰，希望大家解釋時清楚說明是空泛口號，而不涉及港獨及自決兩條紅線。

如不涉及港獨及自決仍然DQ 可能激起民憤

蔡子強強調，在現階段不能預測事件影響，但如果連已解釋為不涉港獨及自決的空泛言論都要「DQ」，屆時等於政府又新增一條紅線，這是大家不想見到的。

他表示現在要看參選人怎樣解釋，以及要看選舉主任最後怎樣決定。如果解釋不涉港獨或自決，而選舉主任仍然「DQ」，或會激起民憤。

蔡子強表示，現階段要看參選人的回答，以及選舉主任的決定，又指不想看到香港選舉再增加紅線。（資料圖片）

陳兆陽表示會諮詢律師意見，巫啟航強調已簽署確認書，反問「光復香港 時代革命」一句「有邊一粒字有違反基本法？」

張秀賢回答是結構、思潮大變革 並不認同港獨

至於張秀賢公開自己的答覆，表示是要將香港「光復」回舊日般面貌，如市民可以如往日般享受各種自由，包括參選者可以如《基本法》第二十七條所賦予，而享有言論、新聞、出版的自由，不會因為政治傾向而被取消參選資格。

張秀賢亦表示，「時代革命」就是指在這個時代，香港要透過大型變革，才可以使香港繼續向前，回復昔日光輝。

他強調「革命」一詞不應解讀為「一場流血並推翻政權的行動」，而是結構和思潮上的大變革，就如「工業革命」、「技術革命」等。而「時代革命」的真締，是一種「世代更替」的意味，讓年輕人帶領社會變革，推動民主發展，捍衛香港的自由、自治。

他強調自己在2017年12月2日一個研討會上，公開表示「不認同香港獨立」的立場，個人無意願亦無興趣推動香港獨立。

區議會選舉提名期為10月4日至17日，投票日期為11月24日。（資料圖片）

問黃之鋒問題周庭亦曾回答 蔡：多個機會解釋非壞事

而黃之鋒報稱政治聯繫為「民主派」，仍收到選舉主任的信件，要求解釋與香港眾志關連，是否出任秘書長，以及是否以香港眾志身份參加選舉。

信件還提到香港眾志網頁內有他的2016年文章，當中提及自決，詢問是否代表支持香港人可以自決前途，當中有沒有包括獨立這一選項。

這項問題在立法會「DQ」周庭時亦曾出現過，蔡子強表示選舉主任一再質詢並不一定是壞事，假如只是按周庭事件的解釋來做決定，可能對黃之鋒更不利，現在再問同樣問題，等於給他一個機會解釋。

他又表示，這是區議會選舉首次有選舉主任提出上述提問，如候選人被「DQ」，或會申請司法覆核，進行選舉呈請。

陳兆陽參選的沙角選區，另有新民黨夏劍琨參選。巫啟航對手有工聯會區議員姚國威，以及曹健科。張秀賢同區參選人有經民聯王威信。

黃之鋒參選的海怡西，另一參選人為新民黨區議員陳家珮。