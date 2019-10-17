【逃犯條例】曾俊華：大家都要退後一步　重建社會信任

前財政司司長曾俊華今晚（17日）出席九大聯校高桌晚宴。他在分享中提及社交媒體令示威活動像野火般蔓延；千禧年代出生的市民尤其關心社會，甚至以激進行動表達想法。曾俊華表示「好喜歡年輕人」，因他們受到最好的教育、對社會十分熱心，社會應對他們多給予信任。 曾俊華指現時社會缺乏信任，直指無政府可在失信下成功；被問及如何能提升信任，他認為大家都要退後一步，想想如何能將情況扭轉。

曾俊華認為大家都要退後一步，重建社會信任。（李恩慈攝）

指社會缺乏信任：無政府失信下可成功

曾俊華獲邀上台分享，當中談及香港的示威事件。他表示現在時代變遷，三分二人認為公司老闆應在充滿挑戰的時間回應社會事件，並帶頭作出改變。他又稱，留意到千禧年代出生的市民尤其關心社會，他們願意以大量行動表達想法，不惜運用較激進的手段，而他認為社交媒體令示威活動像野火般蔓延。

他在分享中指出，香港社會現時缺乏信任，又提到信任是他在兩年前候選行政長官的三大重點之一，沒有政府或企業能在失去信任之下成功。他續言，香港正在面對多方問題，包括人口老化、工作生活平衡、醫療及教育問題等，大家需要改變現時的思維才能解決問題。

曾俊華在分享中指出，香港社會現時缺乏信任。（李恩慈攝）

被問及如何能提升信任，曾俊華認為大家都要退後一步，想想如何能將情況扭轉。他又表示：「好喜歡年輕人。人哋話未來係屬於年輕人，但其實今日已經係屬於年輕人。」他認為大人應多信任年輕人，因為今代年輕人接受過最好的教育、最熟悉科技，而且對社會抱有很大熱心，非常值得尊重，「如果我哋對年輕人有信任，佢哋一定會做得好好。」