【施政報告2019】放寬按揭成數　陳帆：市場有反應是自然現象

新份《施政報告》前日（16日）公布，當中不少篇幅關於土地及房屋問題，包括調高按揭成數，不過有意見認為政策是推高樓價。運輸及房屋局局長陳帆表示，市場有反應是自然現象，強調政策是協助部分難儲首期的市民置業，希望市民置業時，仔細考慮經濟環境，量力而為。 發展局局長黃偉綸則表示，《施政報告》推出後，坊間反應平穩。他續指，根據土地供應專責小組早前的報告，顯示大部分市民支持發持棕地，故《施政報告》希望「用急嘅步伐」先發展小組提出的棕地。 陳帆又表示，明年會預售共共1.2萬個居屋及綠置居單位，部分可能是樓花。他續稱，預計4年後，公營房屋的供應會拾級而上。

陳帆表示，市場有反應是自然現象。（資料圖片）

《施政報告》提出放寬首次置業人士的按揭成數，申請九成按揭貸款的樓價上限，會由400萬元提升至800萬元。陳帆及黃偉綸今早出席港台節目《千禧年代》。主持人提到，報告提出後，一手樓首日出售200多伙，交投暢旺；二手樓則封盤反價，地產股價亦見上升。

對於市場反應，陳帆表示市場有反應是「自然現象」，認為香港市民的置業訴求高，放寬按揭成數是為部分難儲首期的市民，提供更多選擇。他續稱，置業是重大投資，希望市民仔細考慮香港、國際經濟環境，量力而為，要謀定而後動。

黃偉綸認為，坊間對報告的反應平穩。（資料圖片）

黃偉綸則認為，坊間對報告的反應平穩。他續指，坊間對發展棕地有共識，土地供應專責小組早前的報告，亦顯示大部分市民支持發持棕地。他續指，希望「用急嘅步伐」先發展小組提出的棕地，除了可增加公屋供應，亦能發展已破壞的農地，可改善環境。

陳帆又指，明年計劃計劃出售合共1.2萬個居屋及綠置居單位，當中7,000個為居屋，5,000個位綠置居。他續指，並不一定全數是現樓，部分或是樓花，而政府出售的資助房屋，其樓花期不受條例規限，可超逾30個月。陳帆預計約4年後，公營房屋的供應量會拾級而上。

另外，《施政報告》提到會於3年內，提供1萬個過渡性房屋單位。陳帆表示已找到20幅土地興建相關房屋，當中大部分是短期閒置的政府土地。他續稱，發展時會由負責的機構自由發揮，當中有部分希望發展為「生態村」，令居民更舒適。