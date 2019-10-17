【施政報告2019】12億助自資院校開課程　業界：收生寒冬難增辦　

政府昨日(16日)公布新一份《施政報告》，推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，支援自資院校開辦切合市場需要、但成本高昂的特定副學位或學士課程，涉及12.6億元。 有院校表示支持計劃，但認為在收生寒冬下，補助金只解決開新課程的成本，對扶持業界未必有好大幫助，「依家學生人數跌緊，院校都開唔到咁多課程。」有院校期望，計劃申請不限於開設市場主導課程，而是可按院校規劃發展，批出一次性補助金，以彌補政府對業界早期發展的支援不足。

恒生大學校長何順文指，暫時未了解計劃細節，但期望資助申請不限於開設市場主導的課程，而是可按院校整體規劃發展，一次性批出補助金。（資料圖片）

政府昨日(16日)公布新一份《施政報告》，當中宣布推出「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，涉及12.6億元。消息指，自資院校可申請補助金開辦新課程，或改善現有課程質素，師資培訓或教學設備等。

恆大盼資助不限市場主導課程

恒生大學校長何順文指，暫時未了解計劃細節，但期望資助申請不限於開設市場主導的課程，而是可按院校整體規劃發展，一次性批出補助金。恒大自2010年開校，何順文指，部份校舍設施已經殘舊，例如錄影室等已使用8至9年，有需要翻新。

另外，大學將會成立「藝術設計學院」，需要將大禮堂拆卸，再增建樓層，興建媒體工作室和電腦室等，料花費達5至6億元。他指，增建的設施為校園公共設施，可供不同課程如修讀傳播學、創意設計的學生使用，若能獲得到政府資助興建，可減輕大學的投資成本，從而紓緩學費增幅。

理大專業及持續教育學院院長阮博文表示，面對收生寒冬下，補助金對扶持院校渡過「收生寒冬」未必有好大幫助，「佢只係解決開設課程費用，但學生人數跌緊，院校都開唔到咁多課程。」（資料圖片）

助開工程、科學等新課程 惟收生寒冬難增辦

理大專業及持續教育學院院長阮博文表示，支持有關計劃，認為可有助自資院校開辦工程、科學、健康護理相關的理科課程，因為有關課程一般受到學生歡迎，但由於院校需要投資興建實驗室、儀器設備等，課程成本較文科貴一倍，故較少自資院校開辦。不過，現時中六生人口持續下降，他認為，補助金對扶持院校渡過「收生寒冬」未必有好大幫助，「佢只係解決開設課程費用，但學生人數跌緊，院校都開唔到咁多課程。」

他又期望，政府可以公布更多計劃細節，包括八大附屬自資部門是否納入計劃申請。他指，過去不論三萬元自資學券或「指定專業／界別課程資助計劃」，八大轄下的自資院校課程均不納入資助範圍，但以其院校為例，在收生「寒冬期」下，每年收生人數依然穩健，證明院校課程有需求，但學生卻未能受惠減輕學費，「好唔公平」，認為今次計劃應將八大自資部門納入申請資格。