【禁蒙面法】警屢截查戴口罩者　陳肇始：戴口罩防流感不抵觸法例

反修例風波下，港府本月初引用緊急法，訂立並實施《禁止蒙面規例》，規例規限公眾集會遊行人士不可戴口罩，但表明健康及宗教原因可獲豁免。惟前線警員屢被發現未弄清規例要求，除了多名市民被要求在非示威場合脫口罩，更有戴口罩的休班救護在寓所附近被警截查，脫面罩被警檢查後仍被捕。 流感高峰將至，食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）重申，禁蒙面法只要求市民在集會等場合不應戴口罩，與公共衛生預防流感等並沒抵觸，呼籲市民繼續著重個人衛生，採取注射流感疫苗及配戴口罩預防措施等。

食物及衞生局局長陳肇始強調，禁蒙面法與公共衞生、預防疾病沒牴觸，市民可戴口罩預防病病及流感。（梁鵬威攝）

食物及衞生局局長陳肇始今日在記者會上，被問到擔不擔心禁蒙面法會影響流感時期市民戴口罩意欲。她強調，禁蒙面法只要求市民在集會等場合不應戴口罩，與公共衛生、預防流感等疾病並無抵觸，重申蒙面法沒規限健康及宗教原因而戴口罩者，呼籲市民繼續採取預防措施，包括著重個人衛生，注射流感疫苗、戴口罩等。

因為反修例風波而引發的警民衝突不斷，警方在多區施放多枚催淚彈，致多人受傷、不適須送院治療，醫護人員工作量加重，亦有前線清潔工投訴無足夠裝備應對催淚彈。

陳肇始回應指，近月遊行集會受傷，並向公營醫療系統求助者達1300多人，她感謝每一位謹守崗位的醫護，形容他們付出了很多額外努力。她又指，食環清潔工人日以繼夜工作，亦須清理示威活動的物件，感謝他們辛勞付出，透露食環署已與外判商接觸及提供指引，提醒外判商須向清潔工提供保護醫物。