【岑子杰遇襲】出戰區議會、周日申遊行　8月遭蒙面漢持鐵通伏擊

民陣召集人岑子杰今(16日)晚上在前往民陣大會期間，在旺角鴉蘭里被四至五人以鐵槌襲擊，據知頭部和手部受傷，傷勢嚴重。今次為岑子杰在兩個月內第二次遇襲，上次在8月29日，被兩名手持壘球棍及鐵通的蒙面男子攻擊，當時有其他民陣成員在旁協助，未有受傷，惟暴力一次比一次厲害，今次受傷入院。 岑子杰近日分別報名參選區議會，以及代表民陣申請在本周日舉辦九龍遊行。民陣在岑子杰受傷後，立即發貼文強烈譴責兇徒行為，形容事件令人聯想到有人想阻嚇星期日民陣大遊行。

8月29日，岑子杰和數名民陣成員在佐敦德興街一間餐廳內，被兩名手持壘球棍及鐵通的蒙面男子攻擊，當時一名民陣成員上前阻止，被對方用武器毆打其手臂，岑子杰本人則沒有受傷。惟襲擊的暴力程度升級，據民陣在臉書指，岑子杰在鴉蘭里被四至五名兇徒以鐵槌襲擊，頭部流血。而照片所見，岑倒卧路旁，身旁血迹斑斑，似傷勢不輕。

岑子杰的遇襲被認為與政治有關。岑擔任現任召集人的民陣日前申請於九龍遊行，主題為「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」，集合時間是下午1時半，路線由尖沙咀梳士巴利花園至高鐵西九龍站，現正申請不反對通知書。

岑子杰除了民陣成員身份外，亦是區議會選舉參選人，他今年代替因佔中案被判刑超過參選許可的黃浩銘參加區議會選舉，出戰沙田瀝源，挑戰該區現任區議員、公民力量成員黃宇翰。