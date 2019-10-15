【禁蒙面法】逾300間中學關注組聯署　批評教育局禁學生戴口罩

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過四個月，本月5日生效的《禁蒙面法》再度惹起社會爭議。 中學生組織「中學生連線」就《禁蒙面法》發起聯署，並獲得共359個中學關注組及學生組織參與，當中包括多間官校及傳統名校的反修例關注組。 他們認為學生於校內配戴口罩不應受到干涉，批評教育局削奪學生應有的權利，淪為政治打壓的工具。聲明內又指出，中學生仍然會站出來，行使應有的公民權利，表達對政權的不滿和訴求。

超過300間中學關注組參與聯署，批評教育局禁止學生於校內戴口罩。（資料圖片）

聯署聲明由中學生連線發起，截至10月14日中午12時正，共有359個學校關注組及學生組織參與聯署。當中包括多間官校及傳統名校的反修例關注組，如英皇書院、皇仁書院、拔萃女書院、喇沙書院等。

聲明內指，政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》為挑戰立法權的行為，質疑做法違憲，「特區政府正一步步把自己的合法性、正統性摧毀。」他們又批評，教育局發出通告禁止學生在校園內除宗教及健康理由外戴口罩，做法干涉學校的內政，更削奪學生原有的自由和權利；又指教育局的處理手法與其「不應讓政治進入校園」立場相違背，更成為政治打壓的工具。

參與聯署的中學關注組及學生組織