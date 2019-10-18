【海外醫生】內地醫生無專科制　政府稱探討放寬醫生專科培訓機會

本港醫療人手緊張，港府在最新一份《施政報告》中建議，探討引入剛註冊或具數年經驗的非本地醫生接受專科培訓。食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）透露，目前機制要求海外醫生在加入公營醫療系統的已考取專科中期試，但將會探討中期試以下的海外醫生情況，意味政府或會放寬海外醫生接受專科培訓的門檻要求。現時內地醫科沒有專科制度，被問到是否為大量引入內地醫生作準備，陳肇始強調，政府希望多管齊下解決醫療人手短缺問題，重申醫生須符合專業要求，料到港的海外醫生人數不會太多。

食物及衞生局局長陳肇始透露，將會探討中期試以下的海外醫生情況，意味或會放寬門檻，讓未考獲中期試資格的海外醫生接受專科培訓。（梁鵬威攝）

《施政報告》中提出，「在不影響本地醫生接受專科培訓機會的情況下，探討為剛註冊或具有數年工作經驗的非本地培訓醫生提供專科培訓，以增加他們來港服務的誘因」。

被問到是否為大量引入內地醫生作準備，以及預期新措施成效時，陳肇始稱，政府希望多管齊下解決醫療人手短缺問題，故在不影響本地醫生接受專科培訓機會的情況下，希望吸引海外工作的醫生回流香港，但由於有關醫生須符合專業要求，相信人數不會太多。

陳肇始又指，政府已成立包括醫務委員會、香港醫學專科學院及兩間大學醫學院代表在內的平台，探討如何增加人手；並透露政府正估算未來醫療人手情況，預計在2020年可公布。公立醫院現時以有限度註冊醫生形式聘請海外醫生，這些醫生入職前須通過專科中期試，才可到港接受專科培訓。陳肇始透露，上述平台的持份者會探討中期試以下資格的醫生能否在港接受專科資格，但強調最終要視乎醫管局的空缺情況及醫專是否接納相關培訓建議。假如該建議獲通過，現時不具專科註冊的內地醫生，或有機會到港接受專科培訓。

政府會就康建中心情況諮詢區議會



另外，政府擬將地區康健中心擴展至全港18區，在全港首間康建中心已於9月在葵青投入服務後，港府將在本屆政府任期內會再於另外6區增設中心，以及在餘下11區設屬過渡性質的「地區康健站」。消息透露6區包括深水埗、黃大仙、荃灣、元朗、屯門、港島南區。陳肇始指，會就有關康健中心諮詢區議會。