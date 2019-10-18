【施政報告2019】勞福局羅致光、食衞局陳肇始交代政策細節

周三公布(16日)新一份《施政報告》在福利、勞工、醫療上均有著墨，包括提出調高在職家庭津貼及綜援租金津貼；下年度將為非公屋、非綜援的低收入住戶，發放兩次「N無津貼」。 勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）早上會見傳媒，將交代各項政策。

勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始今日（18日）早上會見傳媒，交代施政報告各項政策細節。(梁鵬威攝)

【12:50】

有記者問及，綜援租金津貼的調升幅度未必能追上私人樓宇的租金上升水平，會否出現「超租津」的情況。羅致光重申，推出任何津貼均有機會導致租金上升，但並不代表調整追不上私樓租金升幅，而是市場產生轉變。而綜援租金津貼，是由計算租金平均數所得。羅認同會有「超租津」的情況出現，而未來市場業主、租戶行為均會改變，因此難以預計「超租津」的實際情況。

【12:45】

禁蒙面法下影響流感時期市民戴口罩意欲一事上，陳肇始強調，禁蒙面法只要求市民在集會等場合不應戴口罩，與公共衛生預防流感等並沒抵觸，重申蒙面法下健康及宗教原因得到豁免，而戴口罩僅屬其中一項措施，呼籲市民繼續著重個人衛生、注射流感疫苗等。

陳肇始強調，禁蒙面法只要求市民在集會等場合不應戴口罩，與公共衛生預防流感等並沒抵觸。(梁鵬威攝)

【12:33】

《施政報告》中提及，政府將在2020年年底前完成推出恆常現金津貼計劃。羅致光指不同政黨均有就計劃提出意見，政府現在探討並繼續分析，期望將在明年年底完成。羅又指，政府對於推出租金津貼和租金管制均持開放態度，惟推出租金管制措施將涉及立法工作，或需要數年的時間。

有記者問及。是否擔心提升綜援租金津貼或令租金上升。羅指，任何政策均有利害，就過往經驗而言，業主、受助人的行為，均因為津貼上升而有改變。

【12:20】近日社會情況下，醫護人員工作量增，前線清潔工投訴無足夠裝備應對催淚彈，有意見質疑政府對待醫護與警方有別。陳肇始指，近月遊行集會受傷，並向公營醫療系統求助者達1,300多人，她感謝每一位謹守崗位的醫護，形容他們付出了很多額外努力。她又說，食環清潔工日以計夜工作，亦須清理示威活動的物件，感謝他們辛勞付出，稱食環已與外判商接觸及提供指引，提醒外判商須向清潔工提供保護醫物。

【12:15】

施政報告中建議，「在不影響本地醫生接受專科培訓機會的情況下，探討為剛註冊或具有數年工作經驗的非本地培訓醫生提供專科培訓，以增加他們來港服務的誘因」，陳肇始被問到是否為大量引入內地醫生作準備，以及預期新措施成效時，她稱，政府希望多管齊下解決醫療人手短缺問題，故在不影響本地醫生接受專科培訓機會的情況下，希望吸引海外工作的醫生回流香港，但由於有關醫生須符合專業要求，相信人數不會太多。

她又指，政府已成立包括醫委、醫專及大學醫學院代表在內的平台，探討如何增加人手；透露政府正估算未來醫療人手情況，預計在2020年可作公布。

【12:00】

政府年初將長者綜援申請年齡由60歲調高至65歲，惟今次《施政報告》中將社區生活補助金拓展至60至64歲人士，有記者問及政府措施是否走了回頭路；又問及在職家庭津貼是否會與工時脫鉤。

羅致光指，政府措施旨在鼓勵就業，而政府仍然鼓勵60至64歲就業，同時亦將協助65歲人士就業。而在職津方面，羅指，申請職津的最低工時為每月144小時，即每星期35小時，工時並不算多。而就近期有工友因開工不足而不獲津貼，羅指，情況和職津本身沒有關係，而政府早前亦推出「特別愛增值計劃」協助工時不足的工友就業。

羅又指，估計在職家庭津貼未來將本港貧窮率降低0.2%。而來年亦將簡化申請手續，包括電子化申請程序。

陳肇始指，食衞局推了六個範疇工作，包括是加強中醫發展、確保醫療系統可持續發展、強化現有公營服務及公共衞生規管等。(梁鵬威攝)

【11:40】

食物及衞生局局長陳肇始表示，本地人口老化、醫療服務需求大大增加，為與時並進，食衞局推了六個範疇工作，包括是加強中醫發展、確保醫療系統可持續發展、強化現有公營服務及公共衞生規管等。

陳肇始指，政府擬將地區康健中心擴展至全港18區，全港首間葵青康建中心已於上月投入服務，在本屆政府任期內會再於另外6區增設中心。早前政府消息透露，6區包括深水埗、黃大仙、荃灣、元朗、屯門、港島南區。陳肇始透露，督導委員會將就基層醫療發展公布藍圖。

而在中醫藥方面，陳肇始稱中醫院正進入預審投標程序。目前有7間醫院正進行中西醫協作，2020年首季起，將每日住院費由200元減至200元，將研究有否深化需要。她又稱，政府中藥檢測中心已有選址，擬設於將軍澳中醫院選址的旁邊。

勞福局局長羅致光提到，在改善民生方面，政策主要聚焦鼓勵就業、安老議題及支援家庭。(梁鵬威攝)

【11:20】勞福局局長羅致光提到，在改善民生方面，政策主要聚焦鼓勵就業、安老議題及支援家庭。

羅指11項補助金及特別津貼，擴展至15至64歲健全受助人，當中包括電話費津貼、牙科治療費津貼及眼鏡費津貼等，其中社區生活補助金則只擴展至60至64歲健全成人。

《施政報告》亦建議，按住户人數劃分，將綜援租金津貼最高金額提高，擬議增幅介乎3%至27%，並延續關愛基金租金津貼項目6個月。以1人住戶為例，租金津貼將可望由1885元提升至2400元，增幅約27.3%，未來交由立法會審議時，將再考慮當時通脹情況調整升幅。

鼓勵自力更生及紓緩跨代貧的在職家庭津貼，亦完成優化，與工時掛勾的住户津貼將增加16.7%至25%，其中兒童津貼大幅「加碼」，由以往1000元，增至1400元。新制下，以有兩名兒童的4人住户為例，每月最多可由3200元增至4200元。

安老服務方面，羅指，政府將增加「長者社區照顧服務券試驗計劃」服務券1000張至總數8 000張，增幅約14.3%；「綜合家居照顧服務（體弱個案）」則增加3 000個服務名額，較現有增近兩倍。羅又指，將在財政預算案中提及安老院舍落成量及更多院舍服務安排。

而在取消強積金「對沖」方面，去年《施政報告》中已經公佈取消強積金「對沖」的安排。羅指，希望盡快完成有關細節的研究，而當中亦涉及多個政制問題。期望賦權法例草案將於2022年或之前獲得立法會審議通過，並在通過法例後2年內實施取消「對沖」安排。

政府早於上年《施政報告》中提及，將法定產假由10周延長至14周。政府現正進行法例草擬工作。羅致光期望能在2020年初交由立法會審議，並於2020年中通過。

而《施政報告》亦提出，為建造業工傷僱員推出一個為期三年的先導計劃，讓他們接受私營治療及復康服務。羅致光指，期望計劃能幫助嚴重個案盡快康復，政府將修訂法例，委託職業安全健康局負責管理計劃。羅又指，雖然本港整體工業意外數目有下降，惟工業意外死亡個案仍處於不理想的水平，政府將進一步加強建造業工人的職業安全，包括推出建造業 「工地安全大使試驗計劃。」

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