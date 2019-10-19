FDA驗出強生爽身粉含微量石棉　須回收3.3萬樽　CEO去年稱無石棉

美國食品及藥物管理局(FDA)發現美國強生（Johnson & Johnson）嬰兒爽身粉中驗出少量石棉。強生昨日（19日）宣布自願在美國回收一批去年生產的爽身粉，涉及3.3萬樽。局方提醒已購涉事批次爽身粉的人士應立即停止使用，並主動聯繫強生作退款。 強生回應稱正調查事件，暫未能確認樣本是否曾受交叉污染，也未確認管理局購入的是否正貨。強生發言人又稱，今次是強生首次回收嬰兒爽身粉。

懷疑含有石棉的爽身粉生產編號為「#22318RB」，涉及約3.3萬樽，去年在美國生產和出貨。（網上圖片，非涉事批次產品）

懷疑含有石棉的爽身粉生產編號為「#22318RB」，涉及約3.3萬樽，2018年在美國生產和出貨。美國食品及藥物管理局表示，局方自去年起測試了大約50款化妝產品是否含有石棉，其中包括強生爽身粉的兩個樣本。批次「#22318RB」的樣本對石棉呈陽性反應，而另一批次「＃00918RA」的樣本則對石棉呈陰性反應。由於石棉是已知致癌物，局方提醒已購涉事批次爽身粉的人士應立即停止使用，並主動聯繫強生作退款。

強生稱正調查事件，暫未能確認樣本是否曾受交叉污染，也未確認管理局購入的是否正貨，以及化驗結果是否可靠，但為安全計決定回收涉事批次產品。（Getty Images)

強生：未確認管理局是否購入正貨

強生表示，美國食品及藥物管理局從互聯網購入一樽嬰兒爽身粉，並進行化驗，驗出產品含有不多於0.00002%的白石棉。強生稱正調查事件，暫未能確認樣本是否曾受交叉污染，也未確認管理局購入的是否正貨，以及化驗結果是否可靠，但為安全計決定回收涉事批次產品。強生強調在過去40年曾進行數千次測試，反覆證實滑石產品不含石棉。

強生行政總裁戈爾斯基去年接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時聲言，數千個由強生、獨立和權威機構做的研究顯示，旗下爽身粉產品不含石棉。