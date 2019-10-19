【逃犯條例】網民尖沙咀辦「警暴展覽」　向旅客展示　喚國際關注

反對修訂《逃犯條例》示威持續逾四個月，警民衝突愈演愈烈。有網民發起（19日）一連兩日舉行「香港警察濫用暴力、剝削人權展覽」，第一場在今日下午3時至7時，在尖沙咀海傍近文化中心一帶舉行，稱要向外國遊客及媒體展示濫用暴力情況，以喚起國際關注。 展覽原訂下午3時舉行，但康文署外判管理公司職員以展覽是政治活動為由，禁止在文化中心康文署場地舉行，但之後展板如常設立，康文署職員未有阻止。展覽負責人楊小姐向記者表示，展覽只是呈現事實，希望將香港這四個月發生的事告訴其他人。

10月19日，網民尖沙咀辦「警暴展覽」。（羅國輝攝）

下午3時多，有市民搬來未開封的展板，準備展示警暴展覽，有負責文化中心場地保安的廣場主任前來了解，告訴他們不能舉辦政治活動，有籌辦展覽的成員反問為何有人可在附近表演唱歌，該主任指康文署列明可唱歌自娛，又指若活動屬學術性，不牽涉政治宣傳和商業活動便可，成員堅持他們非集會，有權可在此舉辦展覽，該主任及後請示上司。記者問該主任知否展覽內容，他回答稱不知情，但只想過來告訴場地規則。

活動成員楊小姐接受訪問時自稱政治素人，原打算透過展覽、相展、傳單和投影機，向遊客展示香港警察涉嫌濫用暴力、剝削市民人權，希望爭取外國關注。獲告知不可能舉辦政治活動，楊小姐指已看《公安條例》，文化或學術相關活動不需要申請不反對通知書，她認為展覽只是呈現事實，並無政治取向，只希望將香港這四個月發生的事告訴其他人，她認為場地主任的做法是政治打壓。

有活動成員表示若康文署職員阻撓展覽，將會遷移至碼頭的範圍繼續活動，因該處不屬康文署的管轄範圍。雖然有場地主任警告，但其他活動成員繼續預備展覽，在鐘樓旁擺放展板，可見內容以中英文展示，主題包括性暴力、物化示威者、戰爭罪行及反人類罪等，不少市民在旁圍觀。

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楊小姐代表活動舉辦者發言，她指反修例風波6月發展至今，超過2500人被捕，當中逾200人被控暴動罪，可能面臨10年刑期，她表示警察使用的暴力和涉嫌濫權釀成身體和精神受傷害的示威者不計為數，但港人都未有退縮。她表示，即使示威者如此爭取民主，當權者亦未有動容，反變本加厲，警方加強暴力，重申展覽旨在各國旅客和領事展示警方的行為，希望喚起國際關注香港警暴和現況。

10月19日，網民尖沙咀文化中心外辦「警暴展覽」，但康文署外判管理公司職員（右）表示不能舉辦政治活動。展覽負責人楊小姐（左）稱或轉形式和地點。（羅國輝攝）

挪威遊客：理解示威者 但杯葛比破壞好

來自挪威的Tom從上周五到港旅遊，指自己一直有跟進香港反修例運動的消息，亦支持港人爭取民主自由。他指於港旅遊期間住宿於旺角的酒店，上周曾路過示威現場；當時曾與在場的示威者對話，了解到他們的訴求。他形容當時示威者行動相對和平，惟現場卻有大批警員在場。對於近日示威者針對性對部分商舖進行破壞行為，他笑言途經Starbucks亦有且睹相關情況，自己理解示威者的行為，但認為進行杯葛行動較破壞好。

居港20年英國人：警隊形象盡失

從英國移居香港超過20年的Mike同樣到場觀看展覽，他稱自己當香港是「屋企」，而過往多次遊行也有參與，但坦言自己是「和理非」，一出現暴力場面便會離開。他斥林鄭政府未有真正聆聽市民的聲音，風波持續三個月才宣告撤回條例為太遲；又稱過往警隊形象於國際間算是數一數二，但近日的行動中令他們形象盡失。他認為政府應盡快成立獨立調查委員會，日後更應落實雙普選。對於近日示威者破壞行為，他稱雖不認同暴力，但理解示威者的行動，更稱本港示威者的破壞行為為針對性，有別於其他地方的示威行動。他又指，對比起破壞行為，和平示威更能吸引國際關注。

來自挪威的旅客Tom，支持本港示威者爭取民主自由。（張嘉敏攝）

▼10.18各區「面具人鏈」▼

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▼10.13示威部分場面▼